Пострадавшая в метро Петербурга девочка получила сложный перелом ноги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Пятилетняя девочка, стопа которой застряла между движущимися частями эскалатора на станции метро "Лиговский проспект" в Санкт-Петербурге, получила сложный перелом ноги, ребенок прооперирован, сообщила пресс-служба Педиатрического университета, в клинику которого доставили девочку. Как отмечается, около 22.00 мск в субботу на станции метро "Лиговский проспект" ребенок, обутый в резиновые сапоги, застрял правой стопой между движущимися частями эскалатора. Бригада скорой помощи доставила пятилетнюю девочку в клинику Педиатрического университета. "При обследовании определена боль в правой стопе, гематома тыльной поверхности. На выполненных рентгенограммах правой стопы - выявлен перелом головки плюсневой кости со смещением", - говорится в Telegram-канале пресс-службы Педиатрического университета. Уточняется, что девочке провели репозицию стопы, совместив переломанные кости и применив металлостеосинтез (метод, когда для восстановления целостности костей используются металлические конструкции, включая пластины, винты, стержни и кольца). В Педиатрическом университете добавили, что после операции ребенок получает антибактериальную терапию, также назначены перевязки и иммобилизация. Прогнозы врачей оптимистические, отметили в вузе. Городской главк СК РФ в воскресенье сообщил об организации доследственной проверки после травмирования девочки на станции метро.

