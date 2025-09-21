Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшая в метро Петербурга девочка получила сложный перелом ноги - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043392773.html
Пострадавшая в метро Петербурга девочка получила сложный перелом ноги
Пострадавшая в метро Петербурга девочка получила сложный перелом ноги - РИА Новости, 21.09.2025
Пострадавшая в метро Петербурга девочка получила сложный перелом ноги
Пятилетняя девочка, стопа которой застряла между движущимися частями эскалатора на станции метро "Лиговский проспект" в Санкт-Петербурге, получила сложный... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:58:00+03:00
2025-09-21T20:58:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Пятилетняя девочка, стопа которой застряла между движущимися частями эскалатора на станции метро "Лиговский проспект" в Санкт-Петербурге, получила сложный перелом ноги, ребенок прооперирован, сообщила пресс-служба Педиатрического университета, в клинику которого доставили девочку. Как отмечается, около 22.00 мск в субботу на станции метро "Лиговский проспект" ребенок, обутый в резиновые сапоги, застрял правой стопой между движущимися частями эскалатора. Бригада скорой помощи доставила пятилетнюю девочку в клинику Педиатрического университета. "При обследовании определена боль в правой стопе, гематома тыльной поверхности. На выполненных рентгенограммах правой стопы - выявлен перелом головки плюсневой кости со смещением", - говорится в Telegram-канале пресс-службы Педиатрического университета. Уточняется, что девочке провели репозицию стопы, совместив переломанные кости и применив металлостеосинтез (метод, когда для восстановления целостности костей используются металлические конструкции, включая пластины, винты, стержни и кольца). В Педиатрическом университете добавили, что после операции ребенок получает антибактериальную терапию, также назначены перевязки и иммобилизация. Прогнозы врачей оптимистические, отметили в вузе. Городской главк СК РФ в воскресенье сообщил об организации доследственной проверки после травмирования девочки на станции метро.
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029494281.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшая в метро Петербурга девочка получила сложный перелом ноги

Пострадавшая в метро Петербурга пятилетняя девочка получила сложный перелом ноги

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Пятилетняя девочка, стопа которой застряла между движущимися частями эскалатора на станции метро "Лиговский проспект" в Санкт-Петербурге, получила сложный перелом ноги, ребенок прооперирован, сообщила пресс-служба Педиатрического университета, в клинику которого доставили девочку.
Как отмечается, около 22.00 мск в субботу на станции метро "Лиговский проспект" ребенок, обутый в резиновые сапоги, застрял правой стопой между движущимися частями эскалатора. Бригада скорой помощи доставила пятилетнюю девочку в клинику Педиатрического университета.
"При обследовании определена боль в правой стопе, гематома тыльной поверхности. На выполненных рентгенограммах правой стопы - выявлен перелом головки плюсневой кости со смещением", - говорится в Telegram-канале пресс-службы Педиатрического университета.
Уточняется, что девочке провели репозицию стопы, совместив переломанные кости и применив металлостеосинтез (метод, когда для восстановления целостности костей используются металлические конструкции, включая пластины, винты, стержни и кольца).
В Педиатрическом университете добавили, что после операции ребенок получает антибактериальную терапию, также назначены перевязки и иммобилизация. Прогнозы врачей оптимистические, отметили в вузе.
Городской главк СК РФ в воскресенье сообщил об организации доследственной проверки после травмирования девочки на станции метро.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Петербурге ребенку зажало руку на эскалаторе в метро
16 июля, 15:30
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала