https://ria.ru/20250921/rossiya-2043383450.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.09.2025

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с раннего утра понедельника до вечера вторника из-за... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:42:00+03:00

2025-09-21T19:42:00+03:00

2025-09-21T19:42:00+03:00

санкт-петербург

финский залив

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94693/07/946930761_0:57:1000:620_1920x0_80_0_0_351f3573f19b7f3e580a0a69b75221c9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с раннего утра понедельника до вечера вторника из-за сильных дождей, града, усиления ветра и гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 05 часов до 19 часов (совпадает с мск - ред.) 22 сентября на теpритoрии Сaнкт‑Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности в связи с дождем. Местами ожидаются ливни и град. С 05 часов 22 сентября до 06 часов 23 сентября тот же уровень погодной опасности будет действовать в связи с сильным ветром", - говорится в сообщении. Как отмечается, местами порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, днем в понедельник на побережье Финского залива ожидается ветер 18-23 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности также введен с 05.00 мск до 19.00 мск во вторник в связи с грозами и градом. Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность.

https://ria.ru/20250921/pogoda-2043289391.html

санкт-петербург

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, финский залив, происшествия