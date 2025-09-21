Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
19:42 21.09.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
санкт-петербург
финский залив
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с раннего утра понедельника до вечера вторника из-за сильных дождей, града, усиления ветра и гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 05 часов до 19 часов (совпадает с мск - ред.) 22 сентября на теpритoрии Сaнкт‑Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности в связи с дождем. Местами ожидаются ливни и град. С 05 часов 22 сентября до 06 часов 23 сентября тот же уровень погодной опасности будет действовать в связи с сильным ветром", - говорится в сообщении. Как отмечается, местами порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, днем в понедельник на побережье Финского залива ожидается ветер 18-23 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности также введен с 05.00 мск до 19.00 мск во вторник в связи с грозами и градом. Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность.
санкт-петербург
финский залив
санкт-петербург, финский залив, происшествия
Санкт-Петербург, Финский залив, Происшествия
© РИА Новости / Игорь РуссакДождь в Петербурге
Дождь в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Дождь в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с раннего утра понедельника до вечера вторника из-за сильных дождей, града, усиления ветра и гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 05 часов до 19 часов (совпадает с мск - ред.) 22 сентября на теpритoрии Сaнкт‑Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности в связи с дождем. Местами ожидаются ливни и град. С 05 часов 22 сентября до 06 часов 23 сентября тот же уровень погодной опасности будет действовать в связи с сильным ветром", - говорится в сообщении.
Как отмечается, местами порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, днем в понедельник на побережье Финского залива ожидается ветер 18-23 метра в секунду.
"Желтый" уровень погодной опасности также введен с 05.00 мск до 19.00 мск во вторник в связи с грозами и градом.
Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Вчера, 07:57
 
Санкт-Петербург Финский залив Происшествия
 
 
