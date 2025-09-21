Рейтинг@Mail.ru
Глава Минсельхоза России пробежала два километра на марафоне "Земля спорта" 21.09.2025
18:47 21.09.2025
Глава Минсельхоза России пробежала два километра на марафоне "Земля спорта"
Глава Минсельхоза России пробежала два километра на марафоне "Земля спорта"
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и 100 школьников - участников уникального образовательного интенсива министерства сельского хозяйства РФ - программы... РИА Новости, 21.09.2025
СИРИУС, 21 сен – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и 100 школьников - участников уникального образовательного интенсива министерства сельского хозяйства РФ - программы "АгроСмена" приняли участие в марафоне "Земля спорта" в Сириусе, забег прошел на Медальной площади в Олимпийском парке, передает корреспондент РИА Новости. "Друзья, я рада приветствовать вас на Всероссийском марафоне "Земля спорта" в самом ярком месте нашей страны — на федеральной территории "Сириус". Я думаю, вы смогли убедиться, как здесь все по-спортивному подготовлено, как здорово тут не только отдыхать, но и заниматься спортом", - сказала Лут участникам марафона. К забегу на 2,5 километра также присоединились глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин, олимпийский чемпион фигурист Алексей Ягудин, а также любители спорта из 67 регионов России. Почетным гостем мероприятия стал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Спортивный праздничный марафон завершил образовательный курс "АгроСмена", который проходил с 8 сентября в Сириусе. Сто участников смены - школьники из 15 регионов России - во время двухнедельного интенсива знакомились с современными агротехнологиями, решали реальные задачи АПК под руководством ведущих российских экспертов. Забег завершился грандиозным парадом спортсменов. Во время спортивного праздника на Медальной площади работал тематический Город профессий АПК "Я в агро". Участники и гости забега могли познакомиться с современными профессиями и технологиями в аграрной отрасли, пройти интерактивные образовательные треки, посетить VR-экскурсии и мастер-классы. Марафон организован министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".
Глава Минсельхоза России пробежала два километра на марафоне "Земля спорта"

Лут и 100 школьников приняли участие в марафоне «Земля спорта» в Сириусе

СИРИУС, 21 сен – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и 100 школьников - участников уникального образовательного интенсива министерства сельского хозяйства РФ - программы "АгроСмена" приняли участие в марафоне "Земля спорта" в Сириусе, забег прошел на Медальной площади в Олимпийском парке, передает корреспондент РИА Новости.
"Друзья, я рада приветствовать вас на Всероссийском марафоне "Земля спорта" в самом ярком месте нашей страны — на федеральной территории "Сириус". Я думаю, вы смогли убедиться, как здесь все по-спортивному подготовлено, как здорово тут не только отдыхать, но и заниматься спортом", - сказала Лут участникам марафона.
К забегу на 2,5 километра также присоединились глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин, олимпийский чемпион фигурист Алексей Ягудин, а также любители спорта из 67 регионов России. Почетным гостем мероприятия стал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
Спортивный праздничный марафон завершил образовательный курс "АгроСмена", который проходил с 8 сентября в Сириусе. Сто участников смены - школьники из 15 регионов России - во время двухнедельного интенсива знакомились с современными агротехнологиями, решали реальные задачи АПК под руководством ведущих российских экспертов. Забег завершился грандиозным парадом спортсменов.
Во время спортивного праздника на Медальной площади работал тематический Город профессий АПК "Я в агро". Участники и гости забега могли познакомиться с современными профессиями и технологиями в аграрной отрасли, пройти интерактивные образовательные треки, посетить VR-экскурсии и мастер-классы.
Марафон организован министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".
