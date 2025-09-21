Рейтинг@Mail.ru
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043369652.html
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали - РИА Новости, 21.09.2025
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали
Водитель из Махачкалы, на капоте автомобиля которого во время движения танцевал мужчина в костюме человека-паука, привлечен к административной ответственности,... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:43:00+03:00
2025-09-21T17:43:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043368713_0:168:618:516_1920x0_80_0_0_b171be6691e092e581e7a3eddeb54f73.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Водитель из Махачкалы, на капоте автомобиля которого во время движения танцевал мужчина в костюме человека-паука, привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана. Ранее в сети распространилось видео, где по затопленной улице Махачкалы движется автомобиль, а на его капоте танцует человек в костюме супергероя. "В Махачкале водитель привлечен к ответственности за опасное и незаконное "развлечение"… Сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля - 33-летний местный житель - установлен и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины автомобиля (влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи рублей - ред.)", – говорится в сообщении. В Госавтоинспекции отметили, что такое поведение – грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью.
https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043368713_0:50:618:514_1920x0_80_0_0_cdf0f99154b1257326c06ce0369860b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали

В Дагестане оштрафовали водителя, на капоте которого танцевал человек-паук

© Госавтоинспекция Дагестана/TelegramМужчина в костюме человека-паука на капоте автомобиля в Махачкале
Мужчина в костюме человека-паука на капоте автомобиля в Махачкале - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Госавтоинспекция Дагестана/Telegram
Мужчина в костюме человека-паука на капоте автомобиля в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Водитель из Махачкалы, на капоте автомобиля которого во время движения танцевал мужчина в костюме человека-паука, привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.
Ранее в сети распространилось видео, где по затопленной улице Махачкалы движется автомобиль, а на его капоте танцует человек в костюме супергероя.
"В Махачкале водитель привлечен к ответственности за опасное и незаконное "развлечение"… Сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля - 33-летний местный житель - установлен и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины автомобиля (влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи рублей - ред.)", – говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции отметили, что такое поведение – грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью.
Мотоциклист привязал тюбинг и катал пассажира по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге
19 января, 16:01
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала