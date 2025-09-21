https://ria.ru/20250921/rossiya-2043369652.html

Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали

Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали - РИА Новости, 21.09.2025

Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали

Водитель из Махачкалы, на капоте автомобиля которого во время движения танцевал мужчина в костюме человека-паука, привлечен к административной ответственности,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T17:43:00+03:00

2025-09-21T17:43:00+03:00

2025-09-21T17:43:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043368713_0:168:618:516_1920x0_80_0_0_b171be6691e092e581e7a3eddeb54f73.jpg

МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Водитель из Махачкалы, на капоте автомобиля которого во время движения танцевал мужчина в костюме человека-паука, привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана. Ранее в сети распространилось видео, где по затопленной улице Махачкалы движется автомобиль, а на его капоте танцует человек в костюме супергероя. "В Махачкале водитель привлечен к ответственности за опасное и незаконное "развлечение"… Сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля - 33-летний местный житель - установлен и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины автомобиля (влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи рублей - ред.)", – говорится в сообщении. В Госавтоинспекции отметили, что такое поведение – грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью.

https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html

махачкала

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, республика дагестан, россия