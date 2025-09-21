https://ria.ru/20250921/rossiya-2043369652.html
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Водитель из Махачкалы, на капоте автомобиля которого во время движения танцевал мужчина в костюме человека-паука, привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана. Ранее в сети распространилось видео, где по затопленной улице Махачкалы движется автомобиль, а на его капоте танцует человек в костюме супергероя. "В Махачкале водитель привлечен к ответственности за опасное и незаконное "развлечение"… Сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля - 33-летний местный житель - установлен и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины автомобиля (влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи рублей - ред.)", – говорится в сообщении. В Госавтоинспекции отметили, что такое поведение – грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью.
