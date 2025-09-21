Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти грузовое судно село на мель - РИА Новости, 21.09.2025
16:11 21.09.2025
В Ленобласти грузовое судно село на мель
происшествия
ленинградская область
нева (река)
кировский район
северо-западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после посадки грузового судна на мель в Ленинградской области, пострадавших нет, судно уже сняли с мели, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 21 сентября 2025 года в акватории реки Невы в Кировском районе на 1311 километре грузовое судно "Аркадий Минченя" село на мель. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло", - говорится в сообщении. Отмечается, что силами экипажа судно снято с мели. Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта.
ленинградская область
нева (река)
кировский район
происшествия, ленинградская область, нева (река), кировский район, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Нева (река), Кировский район, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленобласти грузовое судно село на мель

В Ленобласти грузовое судно село на мель, пострадавших нет

© Getty Images / Andrei AntipovНабережная реки Невы
© Getty Images / Andrei Antipov
Набережная реки Невы. Архивное фото
