В Ленобласти грузовое судно село на мель

В Ленобласти грузовое судно село на мель - РИА Новости, 21.09.2025

В Ленобласти грузовое судно село на мель

Транспортная прокуратура проводит проверку после посадки грузового судна на мель в Ленинградской области, пострадавших нет, судно уже сняли с мели, сообщила... РИА Новости, 21.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после посадки грузового судна на мель в Ленинградской области, пострадавших нет, судно уже сняли с мели, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 21 сентября 2025 года в акватории реки Невы в Кировском районе на 1311 километре грузовое судно "Аркадий Минченя" село на мель. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло", - говорится в сообщении. Отмечается, что силами экипажа судно снято с мели. Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта.

