В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России - РИА Новости, 21.09.2025
15:20 21.09.2025
В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России
Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил
безопасность
россия
сша
европа
александр иноземцев
павел зарубин
объединенная двигателестроительная корпорация
российская академия наук
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев. "Мы единственная страна в мире, которая может - к этому подходим уже почти - самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас", - сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
безопасность, россия, сша, европа, александр иноземцев, павел зарубин, объединенная двигателестроительная корпорация, российская академия наук
Безопасность, Россия, США, Европа, Александр Иноземцев, Павел Зарубин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Российская академия наук, В мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев.
"Мы единственная страна в мире, которая может - к этому подходим уже почти - самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас", - сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Кремле рассказали об испытаниях двигателя-демонстратора технологий ПД-35
19 сентября, 18:28
 
Безопасность Россия США Европа Александр Иноземцев Павел Зарубин Объединенная двигателестроительная корпорация Российская академия наук
 
 
