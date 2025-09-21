https://ria.ru/20250921/rossija-2043348015.html

В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России

В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России - РИА Новости, 21.09.2025

В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России

Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев. "Мы единственная страна в мире, которая может - к этому подходим уже почти - самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас", - сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.

