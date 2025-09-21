https://ria.ru/20250921/rossija-2043348015.html
В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России
В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России - РИА Новости, 21.09.2025
В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России
Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:20:00+03:00
2025-09-21T15:20:00+03:00
2025-09-21T15:20:00+03:00
безопасность
россия
сша
европа
александр иноземцев
павел зарубин
объединенная двигателестроительная корпорация
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767852558_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_3ac0f19c2347fe28b2c36355570403ab.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев. "Мы единственная страна в мире, которая может - к этому подходим уже почти - самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас", - сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
https://ria.ru/20250919/dvigatel-2043060371.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767852558_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_fb2639b9eefd1c084192decfb4b1742a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, европа, александр иноземцев, павел зарубин, объединенная двигателестроительная корпорация, российская академия наук, в мире
Безопасность, Россия, США, Европа, Александр Иноземцев, Павел Зарубин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Российская академия наук, В мире
В АО "ОДК" положительно оценили авиаконструкторские возможности России
АО "ОДК": РФ подходит к тому, чтобы самостоятельно создать самолет и двигатель