Академик Иноземцев рассказал, к каким людям у Путина особое отношение - РИА Новости, 21.09.2025
14:27 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/putin-2043335455.html
Академик Иноземцев рассказал, к каким людям у Путина особое отношение
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо относится к людям, работающим эффективно и результативно, считает управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев. Путин тепло поприветствовал Иноземцева в пятницу, посещая пермское предприятие "Мотовилихинские заводы". По мнению Иноземцева, у Путина особое отношение к тем, кто в своей деятельности эффективен и результативен. &quot;Думаю, что не только ко мне у него такое отношение. Все, кто умеет делать результаты, – у него ко всем такое отношение&quot;, – сказал Иноземцев журналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину.Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо относится к людям, работающим эффективно и результативно, считает управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев.
Путин тепло поприветствовал Иноземцева в пятницу, посещая пермское предприятие "Мотовилихинские заводы".
По мнению Иноземцева, у Путина особое отношение к тем, кто в своей деятельности эффективен и результативен.
"Думаю, что не только ко мне у него такое отношение. Все, кто умеет делать результаты, – у него ко всем такое отношение", – сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
