Академик Иноземцев рассказал, к каким людям у Путина особое отношение
2025-09-21T14:27:00+03:00
2025-09-21T14:27:00+03:00
2025-09-21T14:27:00+03:00
россия
владимир путин
александр иноземцев
павел зарубин
объединенная двигателестроительная корпорация
российская академия наук
мотовилихинские заводы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо относится к людям, работающим эффективно и результативно, считает управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев. Путин тепло поприветствовал Иноземцева в пятницу, посещая пермское предприятие "Мотовилихинские заводы". По мнению Иноземцева, у Путина особое отношение к тем, кто в своей деятельности эффективен и результативен. "Думаю, что не только ко мне у него такое отношение. Все, кто умеет делать результаты, – у него ко всем такое отношение", – сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
