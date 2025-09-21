Рейтинг@Mail.ru
МВД Польши заявило об обнаружении новых обломков неопознанных объектов - РИА Новости, 21.09.2025
20:28 21.09.2025 (обновлено: 22:41 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/polsha-2043389362.html
МВД Польши заявило об обнаружении новых обломков неопознанных объектов
МВД Польши заявило об обнаружении новых обломков неопознанных объектов - РИА Новости, 21.09.2025
МВД Польши заявило об обнаружении новых обломков неопознанных объектов
Министерство внутренних дел и администрации Польши, полиция и Государственная пожарная служба принимают меры в связи с обнаружением четырех неопознанных... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:28:00+03:00
2025-09-21T22:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg
ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрации Польши, полиция и Государственная пожарная служба принимают меры в связи с обнаружением четырех неопознанных воздушных объектов, сообщило МВД республики. &quot;Вчера, 20 сентября, житель Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта. Сегодня поступили новые сообщения от жителей Бялобжегского, Седлецкого и Замосцкого повятов. Полиция совместно с пожарной службой взяла под охрану указанные территории и приняла меры совместно с военной жандармерией и прокуратурой&quot;, — говорится в сообщении на сайте ведомства.Данные объекты, как утверждает МВД Польши, могут быть связаны с нарушением воздушного пространства республики в ночь на 10 сентября. Государственная пожарная служба, в свою очередь, проводит осмотр объектов на наличие химических или радиоактивных веществ, чтобы обеспечить безопасность. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что система ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
МВД Польши заявило об обнаружении новых обломков неопознанных объектов

МВД Польши в четырех местах обнаружило обломки неопознанных воздушных объектов

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрации Польши, полиция и Государственная пожарная служба принимают меры в связи с обнаружением четырех неопознанных воздушных объектов, сообщило МВД республики.
"Вчера, 20 сентября, житель Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта. Сегодня поступили новые сообщения от жителей Бялобжегского, Седлецкого и Замосцкого повятов. Полиция совместно с пожарной службой взяла под охрану указанные территории и приняла меры совместно с военной жандармерией и прокуратурой", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные объекты, как утверждает МВД Польши, могут быть связаны с нарушением воздушного пространства республики в ночь на 10 сентября.
Государственная пожарная служба, в свою очередь, проводит осмотр объектов на наличие химических или радиоактивных веществ, чтобы обеспечить безопасность.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что система ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
