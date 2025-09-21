https://ria.ru/20250921/politsija-2043318956.html
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в мужчину
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в мужчину - РИА Новости, 21.09.2025
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в мужчину
Полиция Санкт-Петербурга ищет охранника ночного клуба на улице Рубинштейна в историческом центре города, который, предположительно, обстрелял из травматического РИА Новости, 21.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет охранника ночного клуба на улице Рубинштейна в историческом центре города, который, предположительно, обстрелял из травматического пистолета местного жителя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как отмечается, ранним утором в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о выстрелах у ночного клуба во дворе дома №22 на улице Рубинштейна. "Полицейские обнаружили во дворе 49-летнего мужчину и гильзы от травматического пистолета. Мужчина рассказал, что в него из пистолета стрелял охранник ночного клуба, который после этого скрылся", – рассказали в ГУМВД. Уточняется, что за медицинской помощью обстрелянный не обращался. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, полиция ищет предполагаемого фигуранта. Улица Рубинштейна, где расположено большое количество увеселительных заведений, имеет неофициальный статус "ресторанной" улицы Петербурга.
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в мужчину
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в посетителя
