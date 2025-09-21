Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в мужчину - РИА Новости, 21.09.2025
11:59 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/politsija-2043318956.html
В Петербурге ищут охранника клуба, предположительно, стрелявшего в мужчину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет охранника ночного клуба на улице Рубинштейна в историческом центре города, который, предположительно, обстрелял из травматического пистолета местного жителя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как отмечается, ранним утором в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о выстрелах у ночного клуба во дворе дома №22 на улице Рубинштейна. "Полицейские обнаружили во дворе 49-летнего мужчину и гильзы от травматического пистолета. Мужчина рассказал, что в него из пистолета стрелял охранник ночного клуба, который после этого скрылся", – рассказали в ГУМВД. Уточняется, что за медицинской помощью обстрелянный не обращался. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, полиция ищет предполагаемого фигуранта. Улица Рубинштейна, где расположено большое количество увеселительных заведений, имеет неофициальный статус "ресторанной" улицы Петербурга.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет охранника ночного клуба на улице Рубинштейна в историческом центре города, который, предположительно, обстрелял из травматического пистолета местного жителя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как отмечается, ранним утором в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о выстрелах у ночного клуба во дворе дома №22 на улице Рубинштейна.
"Полицейские обнаружили во дворе 49-летнего мужчину и гильзы от травматического пистолета. Мужчина рассказал, что в него из пистолета стрелял охранник ночного клуба, который после этого скрылся", – рассказали в ГУМВД.
Уточняется, что за медицинской помощью обстрелянный не обращался.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, полиция ищет предполагаемого фигуранта.
Улица Рубинштейна, где расположено большое количество увеселительных заведений, имеет неофициальный статус "ресторанной" улицы Петербурга.
