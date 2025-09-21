https://ria.ru/20250921/pogoda-2043280105.html
Климатолог рассказал об изменениях летнего сезона центральной России
Климатолог рассказал об изменениях летнего сезона центральной России
Климатолог рассказал об изменениях летнего сезона центральной России
Расширение летнего сезона примерно на десять дней наблюдается в центре европейской России, это связано с общемировым потеплением, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расширение летнего сезона примерно на десять дней наблюдается в центре европейской России, это связано с общемировым потеплением, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Расширение летнего сезона в сторону осени есть. Оно хорошо наблюдается в центре европейской части России и составляет примерно десять дней. Это абсолютно классический результат глобального потепления", - сказал агентству Кокорин.
Климатолог рассказал об изменениях летнего сезона центральной России
Климатолог Кокорин: лето в центральной России стало длиннее на 10 дней