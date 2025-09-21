Рейтинг@Mail.ru
03:00 21.09.2025
Климатолог рассказал об изменениях летнего сезона центральной России
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расширение летнего сезона примерно на десять дней наблюдается в центре европейской России, это связано с общемировым потеплением, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Расширение летнего сезона в сторону осени есть. Оно хорошо наблюдается в центре европейской части России и составляет примерно десять дней. Это абсолютно классический результат глобального потепления", - сказал агентству Кокорин.
россия, алексей кокорин
Россия, Алексей Кокорин
Закат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расширение летнего сезона примерно на десять дней наблюдается в центре европейской России, это связано с общемировым потеплением, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Расширение летнего сезона в сторону осени есть. Оно хорошо наблюдается в центре европейской части России и составляет примерно десять дней. Это абсолютно классический результат глобального потепления", - сказал агентству Кокорин.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Вильфанд рассказал о резком похолодании в ЦФО
Вчера, 06:31
 
