Климатолог рассказал об изменениях летнего сезона центральной России

2025-09-21T03:00:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расширение летнего сезона примерно на десять дней наблюдается в центре европейской России, это связано с общемировым потеплением, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Расширение летнего сезона в сторону осени есть. Оно хорошо наблюдается в центре европейской части России и составляет примерно десять дней. Это абсолютно классический результат глобального потепления", - сказал агентству Кокорин.

2025

