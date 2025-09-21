https://ria.ru/20250921/pobeditel-2043277676.html

Победитель "Интервидения" рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш

2025-09-21

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России", — сказал Дык Фук в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Победитель конкурса заявил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык. Дык Фук добавил, что хочет "собственными руками" написать песню на русском языке. В воскресенье победитель конкурса рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Артист также напел мотивы песен Shaman "Прямо по сердцу" и белорусской певицы Насти Кравченко "Мотылек". Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. Народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил Россию в составе жюри конкурса.РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

