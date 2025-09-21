Рейтинг@Mail.ru
Победитель "Интервидения" рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 21.09.2025 (обновлено: 13:23 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/pobeditel-2043277676.html
Победитель "Интервидения" рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш
Победитель "Интервидения" рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш - РИА Новости, 21.09.2025
Победитель "Интервидения" рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш
Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T02:05:00+03:00
2025-09-21T13:23:00+03:00
россия
москва
киргизия
владимир путин
игорь матвиенко
пусть говорят
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043296076_0:56:2830:1648_1920x0_80_0_0_4dc80819dc1cfdaa119a3c09b658063e.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России", — сказал Дык Фук в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Победитель конкурса заявил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык. Дык Фук добавил, что хочет "собственными руками" написать песню на русском языке. В воскресенье победитель конкурса рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Артист также напел мотивы песен Shaman "Прямо по сердцу" и белорусской певицы Насти Кравченко "Мотылек". Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. Народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил Россию в составе жюри конкурса.РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250921/pobeda-2043275272.html
россия
москва
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
=d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-09-21T02:05
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043296076_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_78740d43f2e8530cffc556eb5dd558a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, киргизия, владимир путин, игорь матвиенко, пусть говорят, интервидение – 2025
Россия, Москва, Киргизия, Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Пусть говорят, Интервидение – 2025
Победитель "Интервидения" рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш

Дык Фук намерен направить часть выигрыша на благотворительность в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДык Фук - победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России", — сказал Дык Фук в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Победитель конкурса заявил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык. Дык Фук добавил, что хочет "собственными руками" написать песню на русском языке.
В воскресенье победитель конкурса рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Артист также напел мотивы песен Shaman "Прямо по сердцу" и белорусской певицы Насти Кравченко "Мотылек".
Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. Народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил Россию в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"
01:12
 
РоссияМоскваКиргизияВладимир ПутинИгорь МатвиенкоПусть говорятИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала