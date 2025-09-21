https://ria.ru/20250921/plan-2043317561.html
"Все ради этого". Журналист раскрыл новый план Запада против России
"Все ради этого". Журналист раскрыл новый план Запада против России - РИА Новости, 21.09.2025
"Все ради этого". Журналист раскрыл новый план Запада против России
Западные страны хотят установить бесполетную зону на Украине ради защиты своих заводов, пишет британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западные страны хотят установить бесполетную зону на Украине ради защиты своих заводов, пишет британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.Так он прокомментировал обвинения в адрес России в глушении GPS-сигнала на самолете главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, проникновении БПЛА на территории Польши и Румынии, а также нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии."Все эти "события" происходят ради того, чтобы установить на дальнем западе Украины бесполетную зону с помощью американцев. Зачем они хотят это сделать? Ради строительства там заводов, которые не уничтожат. Удачи с этим!" — указал он.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, доказательств чему представлено не было.Минобороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
"Все ради этого". Журналист раскрыл новый план Запада против России
Торнтон: Запад хочет бесполетную зону на Украине ради защиты своих заводов