Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в метро Петербурга
Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в метро Петербурга - РИА Новости, 21.09.2025
Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в метро Петербурга
Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины и обстоятельства травмирования малолетней на станции метро "Лиговский проспект". По предварительной информации, 20 сентября 2025 года правая стопа ребенка попала между движущимися частями эскалатора", - говорится в сообщении. Малолетняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение. В пресс-службе уточнили, что прокуратура проводит по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых транспортных услуг для жизни и здоровья населения.
