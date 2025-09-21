https://ria.ru/20250921/peterburg-2043384167.html

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в метро Петербурга

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в метро Петербурга - РИА Новости, 21.09.2025

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в метро Петербурга

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:48:00+03:00

2025-09-21T19:48:00+03:00

2025-09-21T19:48:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины и обстоятельства травмирования малолетней на станции метро "Лиговский проспект". По предварительной информации, 20 сентября 2025 года правая стопа ребенка попала между движущимися частями эскалатора", - говорится в сообщении. Малолетняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение. В пресс-службе уточнили, что прокуратура проводит по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых транспортных услуг для жизни и здоровья населения.

https://ria.ru/20250918/shkola-2042852789.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург