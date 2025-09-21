Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге клопы спровоцировали потасовку со стрельбой - РИА Новости, 21.09.2025
11:38 21.09.2025
В Петербурге клопы спровоцировали потасовку со стрельбой
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих местных жителей, устроивших потасовку со стрельбой из травматического пистолета, изначальной причиной которой стали клопы и тараканы в съемной квартире одного из задержанных, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу около 22.27 мск в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о стрельбе у дома №9 корпус 1 на Малой Каштановой аллее. Правоохранители доставили в полицию двух подозреваемых 37 и 42 лет, младший из них написал заявление на своего оппонента. "Предварительно установлено, что 4 августа он снял квартиру в доме у 39-летней женщины, а за время аренды обнаружил в квартире клопов и тараканов, в связи с чем 20 сентября досрочно расторг договор аренды, после чего у него произошел конфликт с хозяйкой квартиры на почве возврата денежного залога. В ходе спора на помощь к квартирной хозяйке пришел ее знакомый", – рассказали в ГУМВД. Оппоненты решили выяснить отношения на улице, где у них произошла потасовка. В результате, как уточняют в полиции, квартиросъемщик сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета, после чего сел в свой автомобиль и уехал. Пока оба участника конфликта привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, оппонент квартиросъемщика также привлечен к административной ответственности по статье о побоях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих местных жителей, устроивших потасовку со стрельбой из травматического пистолета, изначальной причиной которой стали клопы и тараканы в съемной квартире одного из задержанных, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу около 22.27 мск в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о стрельбе у дома №9 корпус 1 на Малой Каштановой аллее. Правоохранители доставили в полицию двух подозреваемых 37 и 42 лет, младший из них написал заявление на своего оппонента.
"Предварительно установлено, что 4 августа он снял квартиру в доме у 39-летней женщины, а за время аренды обнаружил в квартире клопов и тараканов, в связи с чем 20 сентября досрочно расторг договор аренды, после чего у него произошел конфликт с хозяйкой квартиры на почве возврата денежного залога. В ходе спора на помощь к квартирной хозяйке пришел ее знакомый", – рассказали в ГУМВД.
Оппоненты решили выяснить отношения на улице, где у них произошла потасовка. В результате, как уточняют в полиции, квартиросъемщик сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета, после чего сел в свой автомобиль и уехал.
Пока оба участника конфликта привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, оппонент квартиросъемщика также привлечен к административной ответственности по статье о побоях.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
