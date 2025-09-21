https://ria.ru/20250921/peterburg-2043313925.html

Жителю Петербурга сломали челюсть из-за замечания

Жителю Петербурга сломали челюсть из-за замечания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя который, предположительно, вместе с друзьями избил мужчину, сделавшему компании замечание за распитие спиртного на детской площадке в Василеостровском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу вечером в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что несколько мужчин избивают одного во дворе дома №25 на 18-й линии Васильевского острова. На месте происшествия никого не оказалось, но в районе станции метро "Горный институт" неподалеку правоохранители задержали одного из предполагаемых драчунов. "По словам задержанного, у него и его друзей произошел конфликт, переросший в драку, с прохожим, который сделал им замечание за распитие спиртного на детской площадке", – рассказали в полиции. Позднее в региональный главк поступила телефонограмма медучреждения, куда житель Васильевского острова попал с переломом челюсти и ушибами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГУМВД.

