Жителю Петербурга сломали челюсть из-за замечания - 21.09.2025
11:22 21.09.2025
Жителю Петербурга сломали челюсть из-за замечания
происшествия
васильевский остров
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя который, предположительно, вместе с друзьями избил мужчину, сделавшему компании замечание за распитие спиртного на детской площадке в Василеостровском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу вечером в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что несколько мужчин избивают одного во дворе дома №25 на 18-й линии Васильевского острова. На месте происшествия никого не оказалось, но в районе станции метро "Горный институт" неподалеку правоохранители задержали одного из предполагаемых драчунов. "По словам задержанного, у него и его друзей произошел конфликт, переросший в драку, с прохожим, который сделал им замечание за распитие спиртного на детской площадке", – рассказали в полиции. Позднее в региональный главк поступила телефонограмма медучреждения, куда житель Васильевского острова попал с переломом челюсти и ушибами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГУМВД.
васильевский остров
санкт-петербург
васильевский остров, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя который, предположительно, вместе с друзьями избил мужчину, сделавшему компании замечание за распитие спиртного на детской площадке в Василеостровском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что несколько мужчин избивают одного во дворе дома №25 на 18-й линии Васильевского острова.
На месте происшествия никого не оказалось, но в районе станции метро "Горный институт" неподалеку правоохранители задержали одного из предполагаемых драчунов.
"По словам задержанного, у него и его друзей произошел конфликт, переросший в драку, с прохожим, который сделал им замечание за распитие спиртного на детской площадке", – рассказали в полиции.
Позднее в региональный главк поступила телефонограмма медучреждения, куда житель Васильевского острова попал с переломом челюсти и ушибами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГУМВД.
