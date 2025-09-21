https://ria.ru/20250921/pensionerka-2043334379.html
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки - РИА Новости, 21.09.2025
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T14:17:00+03:00
2025-09-21T14:17:00+03:00
2025-09-21T14:17:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе денег со счета женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Фрунзенского района обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице с сообщением о том, что под предлогом "необходимости декларирования" сбережений попалась на уловки мошенников. "Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке", - рассказали в региональном главке МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, мошенники
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, мошенники
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки
Петербургская пенсионерка купила для мошенников золотые слитки на 4,4 млн рублей