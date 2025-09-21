Рейтинг@Mail.ru
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/pensionerka-2043334379.html
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки - РИА Новости, 21.09.2025
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T14:17:00+03:00
2025-09-21T14:17:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе денег со счета женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Фрунзенского района обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице с сообщением о том, что под предлогом "необходимости декларирования" сбережений попалась на уловки мошенников. "Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке", - рассказали в региональном главке МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, мошенники
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, мошенники
Мошенники убедили петербургскую пенсионерку купить для них золотые слитки

Петербургская пенсионерка купила для мошенников золотые слитки на 4,4 млн рублей

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе денег со счета женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Фрунзенского района обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице с сообщением о том, что под предлогом "необходимости декларирования" сбережений попалась на уловки мошенников.
«
"Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке", - рассказали в региональном главке МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей
4 июля, 10:53
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербургмошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала