ВС России поразили железнодорожную логистику ВСУ в Днепропетровской области
Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор...
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Днепропетровск и область... Уничтоженные цели: били по железнодорожной логистике и по системам ПВО. В Кривом Роге удары пришлись по площадке с военной техникой", - заявил Лебедев.
