https://ria.ru/20250921/logistika-2043312616.html

ВС России поразили железнодорожную логистику ВСУ в Днепропетровской области

ВС России поразили железнодорожную логистику ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.09.2025

ВС России поразили железнодорожную логистику ВСУ в Днепропетровской области

Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:09:00+03:00

2025-09-21T11:09:00+03:00

2025-09-21T11:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

кривой рог

сергей лебедев

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_0a23b35e033c30cd0e5d9d1d2237667c.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Днепропетровск и область... Уничтоженные цели: били по железнодорожной логистике и по системам ПВО. В Кривом Роге удары пришлись по площадке с военной техникой", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, украина, кривой рог, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы рф