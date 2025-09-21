Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили железнодорожную логистику ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 21.09.2025
ВС России поразили железнодорожную логистику ВСУ в Днепропетровской области
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
кривой рог
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Днепропетровск и область... Уничтоженные цели: били по железнодорожной логистике и по системам ПВО. В Кривом Роге удары пришлись по площадке с военной техникой", - заявил Лебедев.
днепропетровская область, украина, кривой рог, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Днепропетровск и область... Уничтоженные цели: били по железнодорожной логистике и по системам ПВО. В Кривом Роге удары пришлись по площадке с военной техникой", - заявил Лебедев.
