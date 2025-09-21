https://ria.ru/20250921/likvidatsiya-2043288770.html

Российскими подразделениями ликвидированы около двух рот противника в ходе освобождения населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области, об этом... РИА Новости, 21.09.2025

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российскими подразделениями ликвидированы около двух рот противника в ходе освобождения населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Борода". "Сколько их там было? В прилегающих лесополосах - примерно две-три роты. А в самом населённом пункте — где-то два батальона", — рассказал "Борода". По его словам, подход к Сосновке был крайне сложным: противник оборудовал инженерные заграждения, колючую проволоку, противотанковые рвы и заминировал поля, а небо оставалось под постоянным контролем врага. Разведчик также отметил, что значительная часть подразделений противника была уничтожена, часть сумела скрытно отступить. "Скольким (украинским боевикам - ред.) удалось уйти — я не могу назвать точные цифры, но немало. При этом около двух рот противника было ликвидировано в самом населённом пункте", — добавил старший разведчик. Одиннадцатого сентября текущего года Минобороны России объявляло о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.

