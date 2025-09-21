Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали две роты ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 21.09.2025
ВС России ликвидировали две роты ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ликвидировали две роты ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.09.2025
ВС России ликвидировали две роты ВСУ в Днепропетровской области
Российскими подразделениями ликвидированы около двух рот противника в ходе освобождения населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области, об этом... РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российскими подразделениями ликвидированы около двух рот противника в ходе освобождения населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Борода". "Сколько их там было? В прилегающих лесополосах - примерно две-три роты. А в самом населённом пункте — где-то два батальона", — рассказал "Борода". По его словам, подход к Сосновке был крайне сложным: противник оборудовал инженерные заграждения, колючую проволоку, противотанковые рвы и заминировал поля, а небо оставалось под постоянным контролем врага. Разведчик также отметил, что значительная часть подразделений противника была уничтожена, часть сумела скрытно отступить. "Скольким (украинским боевикам - ред.) удалось уйти — я не могу назвать точные цифры, но немало. При этом около двух рот противника было ликвидировано в самом населённом пункте", — добавил старший разведчик. Одиннадцатого сентября текущего года Минобороны России объявляло о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.
днепропетровская область
россия
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России ликвидировали две роты ВСУ в Днепропетровской области

ВС России ликвидировали две роты ВСУ в Сосновке Днепропетровской области

Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российскими подразделениями ликвидированы около двух рот противника в ходе освобождения населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Борода".
"Сколько их там было? В прилегающих лесополосах - примерно две-три роты. А в самом населённом пункте — где-то два батальона", — рассказал "Борода".
По его словам, подход к Сосновке был крайне сложным: противник оборудовал инженерные заграждения, колючую проволоку, противотанковые рвы и заминировал поля, а небо оставалось под постоянным контролем врага. Разведчик также отметил, что значительная часть подразделений противника была уничтожена, часть сумела скрытно отступить.
"Скольким (украинским боевикам - ред.) удалось уйти — я не могу назвать точные цифры, но немало. При этом около двух рот противника было ликвидировано в самом населённом пункте", — добавил старший разведчик.
Одиннадцатого сентября текущего года Минобороны России объявляло о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
