Накроет весь регион: какое оружие разместили у границ России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Приоритеты Вашингтона уже не в Европе, а в Азии: на одной из американских баз в Японии разместили установки Typhon. О том, на что способно новое оружие и чего добиваются Штаты, — в материале РИА Новости.В обход соглашений"Тифоны" не первый раз привлекают к себе внимание. По сути это — наземный комплекс, предназначенный для запуска ракет Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk.SM-6, принятая на вооружение в 2013-м, предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в Typhon она применяется в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам на дистанции до 460 километров. На конечном участке траектории — переход в режим самонаведения.А вот вторая опция куда более грозная. "Томагавки", используемые Typhon, способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров. При этом они могут оснащаться ядерной боевой частью.США использовали эти ракеты во всех вооруженных конфликтах со времен "Бури в пустыне" в 1991-м. Оружие точное, неприхотливое и на фоне других американских разработок недорогое. Но есть и недостатки — "Томагавками" никогда не стреляли по противнику с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современных ЗРК.С Tomahawk во многом связан и крах Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. После подписания соглашения в 1987-м американцы уничтожили свои запасы BGM-109G — наземную версию. Остались только морские и авиационные варианты.Однако в 2010-х Вашингтон начал активно обвинять Москву, что та якобы нарушает документ и разрабатывает ракеты средней дальности наземного базирования. Но когда сами США в 2019-м вышли из соглашения в одностороннем порядке, уже спустя 16 дней провели пуски "Томагавком" с наземных платформ.В Кремле тогда подчеркнули, что если американские ракеты появятся в Европе, то ответ будет симметричным: территории базирования ракет, "как и центры принятия решений об их применении", окажутся в зоне досягаемости российских средств поражения.Расширяющаяся географияДолго ждать не пришлось — уже в 2023-м и 2024-м "Тифоны" во время учений присутствовали на датском Борнхольме, а затем и на Филиппинах. В следующем году ожидается их появление в Германии.Российский ответ на данном этапе выглядит более чем убедительно: до конца года в Белоруссии планируется разместить "Орешник"."Сравнивать эти ракеты особого смысла нет. Дело не только в том, что одна крылатая, а другая баллистическая. "Орешник" — гиперзвуковое оружие второго поколения, это представители абсолютно разных классов по боевой мощи", — отмечает в разговоре с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Но география размещения "Тифонов" продолжает расширяться: на этой неделе они появились и в Японии. А именно — на базе Корпуса морской пехоты США в Ивакуни на юго-западе страны.В американском Министерстве войны заявили, что комплексы будут оставаться там только на время учений "Решительный дракон", которые продлятся до 25 сентября.Как отмечает издание Defense News, адресатом однозначного послания выступает Пекин. Новость о Typhon появилась через несколько дней после того, как новейший китайский авианосец "Фуцзянь" впервые заметили в водах к северу от спорных островов Дяоюйдао (японское название — Сенкаку)."Очень часто временное становится постоянным, — говорит Леонков. — Отсюда эти ракеты могут доставать и до России, и до КНДР, и до Китая. Ключевой вопрос здесь — количество комплексов, которые разместили США. "Томагавк" — дозвуковая ракета, и может представлять угрозу для серьезной системы ПВО только при запуске в больших количествах. В каждой установке всего две ракеты. И если Вашингтон поставил несколько — это одно. А вот если их много — то это уже формирование передового рубежа пуска ракет средней дальности".Возможность торгаЕсли в Японии США идут на обострение, то на Тайване сглаживают углы. В пятницу The Washington Post сообщила, что американский президент заблокировал военную помощь острову на сумму более 400 миллионов долларов. Это было сделано в попытке договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с Си Цзиньпином. По данным издания, окончательное решение о поставках вооружений в Белом доме не приняли до сих пор."Само собой, там никогда не откажутся от поддержки Тайваня окончательно — для США это попросту невозможно. В противном случае они просто политически обанкротятся. Это скорее внутриамериканская история — нужно пространство для маневра в переговорах с Пекином, и Дональд Трамп хочет наиболее оголтелых противников Китая подвинуть", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Аналогичным образом, по его словам, объясняются и действия США в Японии."Размещение ракет в связке с паузой в помощи Тайваню призвано показать Пекину, что у Трампа есть различные инструменты. Он любит заключать сделки, но для этого ему нужна возможность торговаться. За этим мы сейчас и наблюдаем", — добавляет политолог.Еще одна цель Трампа, по мнению экспертов, — проследить за реакцией. И если она окажется недостаточно жесткой, то американский лидер и дальше будет прощупывать позиции Китая.

