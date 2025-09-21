Рейтинг@Mail.ru
Накроет весь регион: какое оружие разместили у границ России - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.09.2025 (обновлено: 08:05 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/leonkov-2043053714.html
Накроет весь регион: какое оружие разместили у границ России
Накроет весь регион: какое оружие разместили у границ России - РИА Новости, 21.09.2025
Накроет весь регион: какое оружие разместили у границ России
Приоритеты Вашингтона уже не в Европе, а в Азии: на одной из американских баз в Японии разместили установки Typhon. О том, на что способно новое оружие и чего... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T08:00:00+03:00
2025-09-21T08:05:00+03:00
в мире
сша
япония
россия
алексей леонков
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944634616_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_ccf4da6ab531fcf36eb7eb0d25e5e998.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Приоритеты Вашингтона уже не в Европе, а в Азии: на одной из американских баз в Японии разместили установки Typhon. О том, на что способно новое оружие и чего добиваются Штаты, — в материале РИА Новости.В обход соглашений"Тифоны" не первый раз привлекают к себе внимание. По сути это — наземный комплекс, предназначенный для запуска ракет Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk.SM-6, принятая на вооружение в 2013-м, предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в Typhon она применяется в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам на дистанции до 460 километров. На конечном участке траектории — переход в режим самонаведения.А вот вторая опция куда более грозная. "Томагавки", используемые Typhon, способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров. При этом они могут оснащаться ядерной боевой частью.США использовали эти ракеты во всех вооруженных конфликтах со времен "Бури в пустыне" в 1991-м. Оружие точное, неприхотливое и на фоне других американских разработок недорогое. Но есть и недостатки — "Томагавками" никогда не стреляли по противнику с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современных ЗРК.С Tomahawk во многом связан и крах Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. После подписания соглашения в 1987-м американцы уничтожили свои запасы BGM-109G — наземную версию. Остались только морские и авиационные варианты.Однако в 2010-х Вашингтон начал активно обвинять Москву, что та якобы нарушает документ и разрабатывает ракеты средней дальности наземного базирования. Но когда сами США в 2019-м вышли из соглашения в одностороннем порядке, уже спустя 16 дней провели пуски "Томагавком" с наземных платформ.В Кремле тогда подчеркнули, что если американские ракеты появятся в Европе, то ответ будет симметричным: территории базирования ракет, "как и центры принятия решений об их применении", окажутся в зоне досягаемости российских средств поражения.Расширяющаяся географияДолго ждать не пришлось — уже в 2023-м и 2024-м "Тифоны" во время учений присутствовали на датском Борнхольме, а затем и на Филиппинах. В следующем году ожидается их появление в Германии.Российский ответ на данном этапе выглядит более чем убедительно: до конца года в Белоруссии планируется разместить "Орешник"."Сравнивать эти ракеты особого смысла нет. Дело не только в том, что одна крылатая, а другая баллистическая. "Орешник" — гиперзвуковое оружие второго поколения, это представители абсолютно разных классов по боевой мощи", — отмечает в разговоре с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Но география размещения "Тифонов" продолжает расширяться: на этой неделе они появились и в Японии. А именно — на базе Корпуса морской пехоты США в Ивакуни на юго-западе страны.В американском Министерстве войны заявили, что комплексы будут оставаться там только на время учений "Решительный дракон", которые продлятся до 25 сентября.Как отмечает издание Defense News, адресатом однозначного послания выступает Пекин. Новость о Typhon появилась через несколько дней после того, как новейший китайский авианосец "Фуцзянь" впервые заметили в водах к северу от спорных островов Дяоюйдао (японское название — Сенкаку)."Очень часто временное становится постоянным, — говорит Леонков. — Отсюда эти ракеты могут доставать и до России, и до КНДР, и до Китая. Ключевой вопрос здесь — количество комплексов, которые разместили США. "Томагавк" — дозвуковая ракета, и может представлять угрозу для серьезной системы ПВО только при запуске в больших количествах. В каждой установке всего две ракеты. И если Вашингтон поставил несколько — это одно. А вот если их много — то это уже формирование передового рубежа пуска ракет средней дальности".Возможность торгаЕсли в Японии США идут на обострение, то на Тайване сглаживают углы. В пятницу The Washington Post сообщила, что американский президент заблокировал военную помощь острову на сумму более 400 миллионов долларов. Это было сделано в попытке договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с Си Цзиньпином. По данным издания, окончательное решение о поставках вооружений в Белом доме не приняли до сих пор."Само собой, там никогда не откажутся от поддержки Тайваня окончательно — для США это попросту невозможно. В противном случае они просто политически обанкротятся. Это скорее внутриамериканская история — нужно пространство для маневра в переговорах с Пекином, и Дональд Трамп хочет наиболее оголтелых противников Китая подвинуть", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Аналогичным образом, по его словам, объясняются и действия США в Японии."Размещение ракет в связке с паузой в помощи Тайваню призвано показать Пекину, что у Трампа есть различные инструменты. Он любит заключать сделки, но для этого ему нужна возможность торговаться. За этим мы сейчас и наблюдаем", — добавляет политолог.Еще одна цель Трампа, по мнению экспертов, — проследить за реакцией. И если она окажется недостаточно жесткой, то американский лидер и дальше будет прощупывать позиции Китая.
https://ria.ru/20250916/zapad-2042302762.html
сша
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944634616_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_86a2542fd0e2facbef574bfbcdd66f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, россия, алексей леонков, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Япония, Россия, Алексей Леонков, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Накроет весь регион: какое оружие разместили у границ России

Леонков: Typhon в Японии могут стать передовым ракетным рубежом США

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Приоритеты Вашингтона уже не в Европе, а в Азии: на одной из американских баз в Японии разместили установки Typhon. О том, на что способно новое оружие и чего добиваются Штаты, — в материале РИА Новости.

В обход соглашений

"Тифоны" не первый раз привлекают к себе внимание. По сути это — наземный комплекс, предназначенный для запуска ракет Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk.
SM-6, принятая на вооружение в 2013-м, предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в Typhon она применяется в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам на дистанции до 460 километров. На конечном участке траектории — переход в режим самонаведения.
А вот вторая опция куда более грозная. "Томагавки", используемые Typhon, способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров. При этом они могут оснащаться ядерной боевой частью.
© Фото : public domain / US ArmyПодвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : public domain / US Army
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
США использовали эти ракеты во всех вооруженных конфликтах со времен "Бури в пустыне" в 1991-м. Оружие точное, неприхотливое и на фоне других американских разработок недорогое. Но есть и недостатки — "Томагавками" никогда не стреляли по противнику с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современных ЗРК.
С Tomahawk во многом связан и крах Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. После подписания соглашения в 1987-м американцы уничтожили свои запасы BGM-109G — наземную версию. Остались только морские и авиационные варианты.
Однако в 2010-х Вашингтон начал активно обвинять Москву, что та якобы нарушает документ и разрабатывает ракеты средней дальности наземного базирования. Но когда сами США в 2019-м вышли из соглашения в одностороннем порядке, уже спустя 16 дней провели пуски "Томагавком" с наземных платформ.
В Кремле тогда подчеркнули, что если американские ракеты появятся в Европе, то ответ будет симметричным: территории базирования ракет, "как и центры принятия решений об их применении", окажутся в зоне досягаемости российских средств поражения.

Расширяющаяся география

Долго ждать не пришлось — уже в 2023-м и 2024-м "Тифоны" во время учений присутствовали на датском Борнхольме, а затем и на Филиппинах. В следующем году ожидается их появление в Германии.
Российский ответ на данном этапе выглядит более чем убедительно: до конца года в Белоруссии планируется разместить "Орешник".
"Сравнивать эти ракеты особого смысла нет. Дело не только в том, что одна крылатая, а другая баллистическая. "Орешник" — гиперзвуковое оружие второго поколения, это представители абсолютно разных классов по боевой мощи", — отмечает в разговоре с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Но география размещения "Тифонов" продолжает расширяться: на этой неделе они появились и в Японии. А именно — на базе Корпуса морской пехоты США в Ивакуни на юго-западе страны.
В американском Министерстве войны заявили, что комплексы будут оставаться там только на время учений "Решительный дракон", которые продлятся до 25 сентября.
Как отмечает издание Defense News, адресатом однозначного послания выступает Пекин. Новость о Typhon появилась через несколько дней после того, как новейший китайский авианосец "Фуцзянь" впервые заметили в водах к северу от спорных островов Дяоюйдао (японское название — Сенкаку).
"Очень часто временное становится постоянным, — говорит Леонков. — Отсюда эти ракеты могут доставать и до России, и до КНДР, и до Китая. Ключевой вопрос здесь — количество комплексов, которые разместили США. "Томагавк" — дозвуковая ракета, и может представлять угрозу для серьезной системы ПВО только при запуске в больших количествах. В каждой установке всего две ракеты. И если Вашингтон поставил несколько — это одно. А вот если их много — то это уже формирование передового рубежа пуска ракет средней дальности".

Возможность торга

Если в Японии США идут на обострение, то на Тайване сглаживают углы. В пятницу The Washington Post сообщила, что американский президент заблокировал военную помощь острову на сумму более 400 миллионов долларов. Это было сделано в попытке договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с Си Цзиньпином. По данным издания, окончательное решение о поставках вооружений в Белом доме не приняли до сих пор.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
"Само собой, там никогда не откажутся от поддержки Тайваня окончательно — для США это попросту невозможно. В противном случае они просто политически обанкротятся. Это скорее внутриамериканская история — нужно пространство для маневра в переговорах с Пекином, и Дональд Трамп хочет наиболее оголтелых противников Китая подвинуть", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.
Аналогичным образом, по его словам, объясняются и действия США в Японии.
"Размещение ракет в связке с паузой в помощи Тайваню призвано показать Пекину, что у Трампа есть различные инструменты. Он любит заключать сделки, но для этого ему нужна возможность торговаться. За этим мы сейчас и наблюдаем", — добавляет политолог.
Еще одна цель Трампа, по мнению экспертов, — проследить за реакцией. И если она окажется недостаточно жесткой, то американский лидер и дальше будет прощупывать позиции Китая.
Зенитный ракетный комплекс семейства Оса ВС Белоруссии на аэродромном участке дороги М1 под Минском в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
16 сентября, 19:49
 
В миреСШАЯпонияРоссияАлексей ЛеонковДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала