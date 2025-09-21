https://ria.ru/20250921/kologrivyj-2043335811.html
Никита Кологривый повредил ногу во время камнепада в Дагестане
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Актер Никита Кологривый повредил ногу, расчищая дорогу от камнепада в Дагестане. Артист опубликовал в своем профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео: во время движения по автодороге он вышел из машины, чтобы расчистить путь, однако в этом момент начался камнепад и один из камней попал в Кологривого. Уже вернувшись в машину, актер обнаружил, что у него разбито колено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
