https://ria.ru/20250921/kologrivyj-2043335811.html

Никита Кологривый повредил ногу во время камнепада в Дагестане

Никита Кологривый повредил ногу во время камнепада в Дагестане - РИА Новости, 21.09.2025

Никита Кологривый повредил ногу во время камнепада в Дагестане

Актер Никита Кологривый повредил ногу, расчищая дорогу от камнепада в Дагестане. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T14:29:00+03:00

2025-09-21T14:29:00+03:00

2025-09-21T14:46:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

никита кологривый

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043338009_0:278:1407:1069_1920x0_80_0_0_c3e1c80ceb760ede0c38e292d6ae824a.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Актер Никита Кологривый повредил ногу, расчищая дорогу от камнепада в Дагестане. Артист опубликовал в своем профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео: во время движения по автодороге он вышел из машины, чтобы расчистить путь, однако в этом момент начался камнепад и один из камней попал в Кологривого. Уже вернувшись в машину, актер обнаружил, что у него разбито колено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250917/solist-2042592116.html

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, россия, никита кологривый