Никита Кологривый повредил ногу во время камнепада в Дагестане - РИА Новости, 21.09.2025
14:29 21.09.2025 (обновлено: 14:46 21.09.2025)
Никита Кологривый повредил ногу во время камнепада в Дагестане
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Актер Никита Кологривый повредил ногу, расчищая дорогу от камнепада в Дагестане. Артист опубликовал в своем профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео: во время движения по автодороге он вышел из машины, чтобы расчистить путь, однако в этом момент начался камнепад и один из камней попал в Кологривого. Уже вернувшись в машину, актер обнаружил, что у него разбито колено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Актер Никита Кологривый повредил ногу, расчищая дорогу от камнепада в Дагестане.
Артист опубликовал в своем профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео: во время движения по автодороге он вышел из машины, чтобы расчистить путь, однако в этом момент начался камнепад и один из камней попал в Кологривого. Уже вернувшись в машину, актер обнаружил, что у него разбито колено.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"
17 сентября, 23:11
 
