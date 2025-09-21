https://ria.ru/20250921/kitay-2043287060.html

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло почти в два раза

2025-09-21T06:53:00+03:00

китай

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия". "За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе. Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.

