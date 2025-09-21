Рейтинг@Mail.ru
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло почти в два раза - РИА Новости, 21.09.2025
06:53 21.09.2025
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло почти в два раза
2025-09-21T06:53:00+03:00
2025-09-21T06:53:00+03:00
китай
шанхай
пекин
общество
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия". "За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе. Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.
китай
шанхай
пекин
Новости
китай, шанхай, пекин, общество
Китай, Шанхай, Пекин, Общество
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия".
"За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе.
Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
 
КитайШанхайПекинОбщество
 
 
