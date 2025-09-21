https://ria.ru/20250921/kamchatka-2043281966.html

Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке

Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке - РИА Новости, 21.09.2025

Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке

Повышенная сейсмическая активность вблизи Камчатки может сохраняться больше года, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией сейсмической опасности Института... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T03:37:00+03:00

2025-09-21T03:37:00+03:00

2025-09-21T03:47:00+03:00

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e085bb13ec36559679771fcf0b3bda99.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Повышенная сейсмическая активность вблизи Камчатки может сохраняться больше года, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Повторные толчки (афтершоки) снимают накопленные тектонические напряжения, пояснил Завьялов. "И вот теперь при такой магнитуде и при сравнительно небольшой глубине очага афтершоки могут продолжаться очень долго - несколько месяцев, а может быть и больше года", - сказал ученый. В 06.58 пятницы по местному времени (21.58 четверга мск) был зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 7,8 (по уточненным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН). Это землетрясение является повторным толчком (афтершоком) землетрясения 29 июля. Оно произошло в Тихом океане, на расстоянии 93 километров от Петропавловска-Камчатского и вызвало в городе сейсмические сотрясения интенсивность до 6-7 баллов. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. Максимальная высота волн цунами на побережье полуострова достигла 60 сантиметров. На Камчатке 29 июля (по камчатскому времени) произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах практически не ощущаются. Камчатские сейсмологи характеризуют уровень сейсмичности как "экстремально высокий". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250918/zemletryasenie-2042852198.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, безопасность