Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке - РИА Новости, 21.09.2025
03:37 21.09.2025 (обновлено: 03:47 21.09.2025)
Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке
Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Повышенная сейсмическая активность вблизи Камчатки может сохраняться больше года, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Повторные толчки (афтершоки) снимают накопленные тектонические напряжения, пояснил Завьялов. "И вот теперь при такой магнитуде и при сравнительно небольшой глубине очага афтершоки могут продолжаться очень долго - несколько месяцев, а может быть и больше года", - сказал ученый. В 06.58 пятницы по местному времени (21.58 четверга мск) был зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 7,8 (по уточненным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН). Это землетрясение является повторным толчком (афтершоком) землетрясения 29 июля. Оно произошло в Тихом океане, на расстоянии 93 километров от Петропавловска-Камчатского и вызвало в городе сейсмические сотрясения интенсивность до 6-7 баллов. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. Максимальная высота волн цунами на побережье полуострова достигла 60 сантиметров. На Камчатке 29 июля (по камчатскому времени) произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах практически не ощущаются. Камчатские сейсмологи характеризуют уровень сейсмичности как "экстремально высокий". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Ученый рассказал об опасности сейсмических толчков на Камчатке

Завьялов: сейсмическая активность вблизи Камчатки может сохраняться больше года

© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Повышенная сейсмическая активность вблизи Камчатки может сохраняться больше года, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.
Повторные толчки (афтершоки) снимают накопленные тектонические напряжения, пояснил Завьялов. "И вот теперь при такой магнитуде и при сравнительно небольшой глубине очага афтершоки могут продолжаться очень долго - несколько месяцев, а может быть и больше года", - сказал ученый.
В 06.58 пятницы по местному времени (21.58 четверга мск) был зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 7,8 (по уточненным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН). Это землетрясение является повторным толчком (афтершоком) землетрясения 29 июля. Оно произошло в Тихом океане, на расстоянии 93 километров от Петропавловска-Камчатского и вызвало в городе сейсмические сотрясения интенсивность до 6-7 баллов. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. Максимальная высота волн цунами на побережье полуострова достигла 60 сантиметров.
На Камчатке 29 июля (по камчатскому времени) произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах практически не ощущаются. Камчатские сейсмологи характеризуют уровень сейсмичности как "экстремально высокий". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
