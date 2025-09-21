https://ria.ru/20250921/gripp-2043281580.html
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом
2025-09-21T03:32:00+03:00
2025-09-21T03:32:00+03:00
2025-09-21T06:05:00+03:00
здоровье - общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться в России в декабре, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Онищенко уточнил, что грипп развивается так: сначала подъем заболеваемости на протяжении двух-трех недель, потом около четырех недель — плато на высоких цифрах, а затем начинается снижение. Если в регионе начался эпидемический подъем, то он длится семь-девять недель, объяснил специалист. "Подъем заболеваемости (Гриппом и ОРВИ. — Прим. Ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу", — рассказал агентству Онищенко. Если подъем заболеваемости начнется в ноябре-декабре, то это будет первым признаком того, что эпидемия будет более интенсивной с появлением новых, агрессивных штаммов, отметил эксперт. "Если это те штаммы, которые уже были, но продолжают циркулировать, то это (Означает что — Прим. Ред.) подъем основной — после школьных каникул зимних, после 10 января", — заключил Онищенко.
россия
