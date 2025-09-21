Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/germanija-2043327044.html
Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране
Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране - РИА Новости, 21.09.2025
Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране
"Серьезная ситуация" сложилась в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, признала министр экономики Германии Катерина Райхе в РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:08:00+03:00
2025-09-21T13:08:00+03:00
в мире
германия
сша
россия
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Серьезная ситуация" сложилась в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, признала министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Bild. "Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста… В промежутке были небольшие признаки улучшения, но мы объясняем их ускоренным экспортом в США до того, как ввели пошлины", - заявила министр в ответ на просьбу охарактеризовать состояние экономики ФРГ. Райхе напомнила о высоких расходах на энергоносители и "очень-очень высоких" издержках работодателей на сотрудников помимо выплат заработной платы. По ее мнению, Германия нуждается в программе оздоровления экономики. Однако для проведения реформ необходимо время, заявила политик в ответ на вопрос о сроках исправления ситуации, которую канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал изменить к лучшему за лето. Глава минэкономики указала и на недостаток инвестиций в немецкую экономику, что, по ее словам, "будет определяющим фактором на 20 и более лет". Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250921/frg-2043316802.html
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043194054.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, россия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, bild, евросоюз
В мире, Германия, США, Россия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Bild, Евросоюз
Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране

Райхе заявила, что экономика ФРГ находится в фазе отсутствия роста с 2019 года

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Серьезная ситуация" сложилась в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, признала министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Bild.
"Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста… В промежутке были небольшие признаки улучшения, но мы объясняем их ускоренным экспортом в США до того, как ввели пошлины", - заявила министр в ответ на просьбу охарактеризовать состояние экономики ФРГ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет
11:42
Райхе напомнила о высоких расходах на энергоносители и "очень-очень высоких" издержках работодателей на сотрудников помимо выплат заработной платы.
По ее мнению, Германия нуждается в программе оздоровления экономики. Однако для проведения реформ необходимо время, заявила политик в ответ на вопрос о сроках исправления ситуации, которую канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал изменить к лучшему за лето.
Глава минэкономики указала и на недостаток инвестиций в немецкую экономику, что, по ее словам, "будет определяющим фактором на 20 и более лет".
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"Уморить Путина". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России
Вчера, 15:56
 
В миреГерманияСШАРоссияДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенBildЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала