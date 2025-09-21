https://ria.ru/20250921/germanija-2043327044.html

Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране

Министр экономики ФРГ заявила о серьезной ситуации в стране

"Серьезная ситуация" сложилась в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, признала министр экономики Германии Катерина Райхе

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Серьезная ситуация" сложилась в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, признала министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Bild. "Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста… В промежутке были небольшие признаки улучшения, но мы объясняем их ускоренным экспортом в США до того, как ввели пошлины", - заявила министр в ответ на просьбу охарактеризовать состояние экономики ФРГ. Райхе напомнила о высоких расходах на энергоносители и "очень-очень высоких" издержках работодателей на сотрудников помимо выплат заработной платы. По ее мнению, Германия нуждается в программе оздоровления экономики. Однако для проведения реформ необходимо время, заявила политик в ответ на вопрос о сроках исправления ситуации, которую канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал изменить к лучшему за лето. Глава минэкономики указала и на недостаток инвестиций в немецкую экономику, что, по ее словам, "будет определяющим фактором на 20 и более лет". Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

