Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет
Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет
2025-09-21T11:42:00+03:00
2025-09-21T11:42:00+03:00
2025-09-21T11:54:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне информации СМИ о том, что ей могут предложить баллотироваться на пост президента Германии, заявила, что не откажется от своей нынешней должности. "Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности", - заявила она на вопрос бельгийской Soir о том, может ли она подтвердить, что до конца срока останется на посту главы исполнительного органа Евросоюза.
