Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет
11:42 21.09.2025 (обновлено: 11:54 21.09.2025)
Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет
в мире
германия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне информации СМИ о том, что ей могут предложить баллотироваться на пост президента Германии, заявила, что не откажется от своей нынешней должности. "Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности", - заявила она на вопрос бельгийской Soir о том, может ли она подтвердить, что до конца срока останется на посту главы исполнительного органа Евросоюза.
2025
в мире, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне информации СМИ о том, что ей могут предложить баллотироваться на пост президента Германии, заявила, что не откажется от своей нынешней должности.
"Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности", - заявила она на вопрос бельгийской Soir о том, может ли она подтвердить, что до конца срока останется на посту главы исполнительного органа Евросоюза.
Мир не движется к третьей мировой, считает фон дер Ляйен
11:18
 
В миреГерманияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
