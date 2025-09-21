https://ria.ru/20250921/frg-2043316802.html

Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет

Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет - РИА Новости, 21.09.2025

Фон дер Ляйен рассказала, согласилась бы она на пост президента ФРГ или нет

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне информации СМИ о том, что ей могут предложить баллотироваться на пост президента Германии, заявила, что... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:42:00+03:00

2025-09-21T11:42:00+03:00

2025-09-21T11:54:00+03:00

в мире

германия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9c5ab4a27ac0a294f2ab65b4639f93.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне информации СМИ о том, что ей могут предложить баллотироваться на пост президента Германии, заявила, что не откажется от своей нынешней должности. "Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности", - заявила она на вопрос бельгийской Soir о том, может ли она подтвердить, что до конца срока останется на посту главы исполнительного органа Евросоюза.

https://ria.ru/20250921/evropa-2043313493.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия