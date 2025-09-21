https://ria.ru/20250921/evropa-2043313493.html

Мир не движется к третьей мировой, считает фон дер Ляйен

Мир не движется к третьей мировой, считает фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.09.2025

Мир не движется к третьей мировой, считает фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:18:00+03:00

2025-09-21T11:18:00+03:00

2025-09-21T11:18:00+03:00

в мире

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616297_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_edbcac5370197d35b0a6deef3a2d7350.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей автономии в способности защищать себя. Такое мнение глава ЕК выразила в интервью бельгийской газете Soir. "Нет (мы не движемся к третьей мировой войне), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя", - уверена фон дер Ляйен. Она также не стала обещать создание общеевропейской армии. Отвечая на вопрос о том, "когда же в ЕС появится общая европейская армия", глава ЕК отметила, что "государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска - от доктрины до развертывания, а также за потребности своих вооруженных сил".

https://ria.ru/20250920/aktivy-2043078371.html

https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия