Мир не движется к третьей мировой, считает фон дер Ляйен

11:18 21.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей автономии в способности защищать себя. Такое мнение глава ЕК выразила в интервью бельгийской газете Soir. "Нет (мы не движемся к третьей мировой войне), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя", - уверена фон дер Ляйен. Она также не стала обещать создание общеевропейской армии. Отвечая на вопрос о том, "когда же в ЕС появится общая европейская армия", глава ЕК отметила, что "государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска - от доктрины до развертывания, а также за потребности своих вооруженных сил".
в мире, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей автономии в способности защищать себя.
Такое мнение глава ЕК выразила в интервью бельгийской газете Soir.
"Нет (мы не движемся к третьей мировой войне), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя", - уверена фон дер Ляйен.
Она также не стала обещать создание общеевропейской армии. Отвечая на вопрос о том, "когда же в ЕС появится общая европейская армия", глава ЕК отметила, что "государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска - от доктрины до развертывания, а также за потребности своих вооруженных сил".
