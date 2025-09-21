https://ria.ru/20250921/es-2043324532.html

Фон дер Ляйен высказалась о запросах по вынесению ей вотума недоверия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос бельгийской Soir о том, чувствует ли она ослабление своей роли из-за повторяющихся запросов

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос бельгийской Soir о том, чувствует ли она ослабление своей роли из-за повторяющихся запросов в Европарламенте по вынесению ей вотума недоверия, заявила, что "у каждого института ЕС своя зона ответственности". "Каждый из наших институтов несет свою ответственность. Я работаю в интересах всех европейцев. Члены крайне правых и крайне левых имеют полное право придерживаться разных мнений и осуществлять свои парламентские возможности. Не мне комментировать этот вопрос", - сказала она. Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой Фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП.

