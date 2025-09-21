Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен высказалась о запросах по вынесению ей вотума недоверия
21.09.2025
Фон дер Ляйен высказалась о запросах по вынесению ей вотума недоверия
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос бельгийской Soir о том, чувствует ли она ослабление своей роли из-за повторяющихся запросов в Европарламенте по вынесению ей вотума недоверия, заявила, что "у каждого института ЕС своя зона ответственности".
"Каждый из наших институтов несет свою ответственность. Я работаю в интересах всех европейцев. Члены крайне правых и крайне левых имеют полное право придерживаться разных мнений и осуществлять свои парламентские возможности. Не мне комментировать этот вопрос", - сказала она.
Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой Фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП.
Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и КНР
