Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и КНР

Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и КНР - РИА Новости, 21.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Евросоюз не собирается автоматически вводить 100-процентные пошлины для Индии и Китая, основываясь на предложении Дональда Трампа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен."ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента усилить давление на Россию. <…> Мы знаем, что в этой все более сложной геополитической обстановке мы должны укреплять наше партнерство, основанное на общих интересах", — сказала она в интервью бельгийской Soir.Глава ЕК назвала углубление взаимодействия с Индией как никогда важным, учитывая ее растущую роль в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. "Именно поэтому мы объявили о новой стратегической повестке дня ЕС — Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности", — подчеркнула фон дер Ляйен.Поэтому, по ее словам, ЕС хочет заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года: это и другие аналогичные соглашения позволят блоку укрепить геополитические позиции, считает председатель Еврокомиссии.Пошлины ТрампаРанее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до ста процентов для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию.В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились из-за требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Седьмого августа в силу вступил 25-процентный тариф на импорт из Индии. Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении вторичной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа. Нью-Дели отказался исполнять эти требования.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.

