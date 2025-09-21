https://ria.ru/20250921/erdogan-2043314282.html

Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Анкара обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в "торге" по тематике сектора Газа беспочвенны, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель ранее заявил, что Эрдоган, принявший на этой неделе в Стамбуле Дональда Трампа-младшего, якобы "торговался" с ним и скрытно обсуждал торговые сделки, "бросив" Палестину в обмен на сделку по покупке 300 самолетов Boeing. Эрдоган ответил на вопросы СМИ перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, его выступление ожидается 23 сентября. "Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то... Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает. В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну", - заявил Эрдоган журналистам. Эрдоган отметил, что считает необходимым увеличение числа стран, признавших палестинское государство. По словам турецкого лидера, он планирует встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также рядом мировых лидеров. Встреча с Трампом запланирована на 25 сентября, Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с ним ряд региональных проблем, двустороннее сотрудничество в торговле, инвестициях и оборонной промышленности. Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, продолжаются переговоры по F-35. Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе. На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявил о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

