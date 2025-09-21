Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 21.09.2025 (обновлено: 11:56 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/erdogan-2043314282.html
Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными
Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными - РИА Новости, 21.09.2025
Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными
Анкара обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в "торге" по тематике сектора Газа беспочвенны, заявил в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:24:00+03:00
2025-09-21T11:56:00+03:00
в мире
сша
палестина
израиль
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
озгюр озель
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043318501_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_65ab7dbb5f5335d3f4230bdcb6424f94.jpg
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Анкара обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в "торге" по тематике сектора Газа беспочвенны, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель ранее заявил, что Эрдоган, принявший на этой неделе в Стамбуле Дональда Трампа-младшего, якобы "торговался" с ним и скрытно обсуждал торговые сделки, "бросив" Палестину в обмен на сделку по покупке 300 самолетов Boeing. Эрдоган ответил на вопросы СМИ перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, его выступление ожидается 23 сентября. "Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то... Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает. В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну", - заявил Эрдоган журналистам. Эрдоган отметил, что считает необходимым увеличение числа стран, признавших палестинское государство. По словам турецкого лидера, он планирует встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также рядом мировых лидеров. Встреча с Трампом запланирована на 25 сентября, Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с ним ряд региональных проблем, двустороннее сотрудничество в торговле, инвестициях и оборонной промышленности. Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, продолжаются переговоры по F-35. Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе. На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявил о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250919/tramp-2043090643.html
https://ria.ru/20250919/turtsiya-2043036543.html
сша
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043318501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c5892b1e7a2983bc95bbcef5d19e6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, израиль, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, озгюр озель, оон, генеральная ассамблея оон, f-16, f-35
В мире, США, Палестина, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Озгюр Озель, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, F-16, F-35
Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными

Эрдоган заявил, что Турция обсуждает сделки с Трампом, а не с его сыном

© Getty Images / Alex WongДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Getty Images / Alex Wong
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Анкара обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в "торге" по тематике сектора Газа беспочвенны, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель ранее заявил, что Эрдоган, принявший на этой неделе в Стамбуле Дональда Трампа-младшего, якобы "торговался" с ним и скрытно обсуждал торговые сделки, "бросив" Палестину в обмен на сделку по покупке 300 самолетов Boeing.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок
19 сентября, 21:09
Эрдоган ответил на вопросы СМИ перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, его выступление ожидается 23 сентября.
"Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то... Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает. В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну", - заявил Эрдоган журналистам.
Эрдоган отметил, что считает необходимым увеличение числа стран, признавших палестинское государство.
По словам турецкого лидера, он планирует встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также рядом мировых лидеров. Встреча с Трампом запланирована на 25 сентября, Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с ним ряд региональных проблем, двустороннее сотрудничество в торговле, инвестициях и оборонной промышленности.
Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, продолжаются переговоры по F-35.
Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе.
На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявил о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю.
Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках дестабилизировать Турцию
19 сентября, 17:26
 
В миреСШАПалестинаИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампОзгюр ОзельООНГенеральная Ассамблея ООНF-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала