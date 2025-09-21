Эрдоган назвал обвинения в торге с сыном Трампа беспочвенными
Эрдоган заявил, что Турция обсуждает сделки с Трампом, а не с его сыном
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Анкара обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в "торге" по тематике сектора Газа беспочвенны, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель ранее заявил, что Эрдоган, принявший на этой неделе в Стамбуле Дональда Трампа-младшего, якобы "торговался" с ним и скрытно обсуждал торговые сделки, "бросив" Палестину в обмен на сделку по покупке 300 самолетов Boeing.
Эрдоган ответил на вопросы СМИ перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, его выступление ожидается 23 сентября.
"Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то... Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает. В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну", - заявил Эрдоган журналистам.
Эрдоган отметил, что считает необходимым увеличение числа стран, признавших палестинское государство.
По словам турецкого лидера, он планирует встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также рядом мировых лидеров. Встреча с Трампом запланирована на 25 сентября, Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с ним ряд региональных проблем, двустороннее сотрудничество в торговле, инвестициях и оборонной промышленности.
Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе.
На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявил о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
