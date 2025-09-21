https://ria.ru/20250921/dtp-2043368497.html

В ДТП в Таджикистане погибли пять человек

2025-09-21T17:38:00+03:00

происшествия

душанбе

худжанд

таджикистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

ДУШАНБЕ, 21 сен - РИА Новости. Автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, произошла в воскресенье на трассе Душанбе - Худжанд, соединяющей центр и север Таджикистана, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны. "В автокатастрофе, произошедшей на автодороге Душанбе - Худжанд в воскресенье, погибли пять членов одной семьи - отец, мать и трое несовершеннолетних детей от пяти до 10 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что электромобиль, в котором находилась семья, столкнулся с грузовиком, что привело к мощному взрыву. Все пассажиры легкового автомобиля скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу с тяжелыми травмами. "По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости на горной дороге", - отмечает КЧС.

