В ДТП в Таджикистане погибли пять человек
ДУШАНБЕ, 21 сен - РИА Новости. Автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, произошла в воскресенье на трассе Душанбе - Худжанд, соединяющей центр и север Таджикистана, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны. "В автокатастрофе, произошедшей на автодороге Душанбе - Худжанд в воскресенье, погибли пять членов одной семьи - отец, мать и трое несовершеннолетних детей от пяти до 10 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что электромобиль, в котором находилась семья, столкнулся с грузовиком, что привело к мощному взрыву. Все пассажиры легкового автомобиля скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу с тяжелыми травмами. "По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости на горной дороге", - отмечает КЧС.
