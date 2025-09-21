Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Таджикистане погибли пять человек - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/dtp-2043368497.html
В ДТП в Таджикистане погибли пять человек
В ДТП в Таджикистане погибли пять человек - РИА Новости, 21.09.2025
В ДТП в Таджикистане погибли пять человек
Автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, произошла в воскресенье на трассе Душанбе - Худжанд,... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:38:00+03:00
2025-09-21T17:38:00+03:00
происшествия
душанбе
худжанд
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ДУШАНБЕ, 21 сен - РИА Новости. Автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, произошла в воскресенье на трассе Душанбе - Худжанд, соединяющей центр и север Таджикистана, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны. "В автокатастрофе, произошедшей на автодороге Душанбе - Худжанд в воскресенье, погибли пять членов одной семьи - отец, мать и трое несовершеннолетних детей от пяти до 10 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что электромобиль, в котором находилась семья, столкнулся с грузовиком, что привело к мощному взрыву. Все пассажиры легкового автомобиля скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу с тяжелыми травмами. "По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости на горной дороге", - отмечает КЧС.
https://ria.ru/20250921/peterburg-2043316522.html
душанбе
худжанд
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, душанбе, худжанд, таджикистан
Происшествия, Душанбе, Худжанд, Таджикистан
В ДТП в Таджикистане погибли пять человек

При столкновении грузовика и электромобиля в Таджикистане погибли пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 21 сен - РИА Новости. Автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, произошла в воскресенье на трассе Душанбе - Худжанд, соединяющей центр и север Таджикистана, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны.
"В автокатастрофе, произошедшей на автодороге Душанбе - Худжанд в воскресенье, погибли пять членов одной семьи - отец, мать и трое несовершеннолетних детей от пяти до 10 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что электромобиль, в котором находилась семья, столкнулся с грузовиком, что привело к мощному взрыву. Все пассажиры легкового автомобиля скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
"По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости на горной дороге", - отмечает КЧС.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Петербурге клопы спровоцировали потасовку со стрельбой
Вчера, 11:38
 
ПроисшествияДушанбеХуджандТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала