Бразилия исключила США из форума в рамках Генассамблеи ООН

CNN Brasil: Бразилия исключила США из форума в защиту демократии в рамках ГА ООН
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен — РИА Новости. Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках Генассамблеи ООН, сообщил CNN Brasil.
Мероприятие организовано президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой совместно с лидерами Чили Габриэлем Боричем, Испании Педро Санчесом, Колумбии Густаво Петро и Уругвая Яманду Орси. Ожидается участие представителей около 30 стран.
В прошлом году, при администрации Джо Байдена, США были приглашены на первое заседание форума и направили представителя Госдепартамента.
Решение не приглашать США принято из-за политики президента Дональда Трампа, который "ставит под сомнение бразильскую демократию и нападает на такие институты, как избирательная и судебная система".
Минфин США в июле ввел санкции против судьи Верховного суда страны Алешандри ди Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
Отношения между США и Бразилией в последнее время обострились. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству Бразилии. Трамп критиковал власти этой страны из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и угрожал санкциями.