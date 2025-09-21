Рейтинг@Mail.ru
03:16 21.09.2025 (обновлено: 15:52 21.09.2025)
Бразилия исключила США из форума в рамках Генассамблеи ООН
Бразилия исключила США из форума в рамках Генассамблеи ООН
в мире
бразилия
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
оон
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен — РИА Новости. Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках Генассамблеи ООН, сообщил CNN Brasil. &quot;На фоне американских санкций Бразилия исключила Соединенные Штаты из второго форума &quot;В защиту демократии и против экстремизма&quot;. Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН&quot;, — говорится в сообщении.Мероприятие организовано президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой совместно с лидерами Чили Габриэлем Боричем, Испании Педро Санчесом, Колумбии Густаво Петро и Уругвая Яманду Орси. Ожидается участие представителей около 30 стран. В прошлом году, при администрации Джо Байдена, США были приглашены на первое заседание форума и направили представителя Госдепартамента.Решение не приглашать США принято из-за политики президента Дональда Трампа, который "ставит под сомнение бразильскую демократию и нападает на такие институты, как избирательная и судебная система". Минфин США в июле ввел санкции против судьи Верховного суда страны Алешандри ди Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Отношения между США и Бразилией в последнее время обострились. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству Бразилии. Трамп критиковал власти этой страны из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и угрожал санкциями.
в мире, бразилия, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, оон
В мире, Бразилия, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен — РИА Новости. Бразилия решила не допускать США до участия во втором форуме "В защиту демократии и против экстремизма", который пройдет в рамках Генассамблеи ООН, сообщил CNN Brasil.
"На фоне американских санкций Бразилия исключила Соединенные Штаты из второго форума "В защиту демократии и против экстремизма". Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится в сообщении.

Генассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ: министр здравоохранения Бразилии не поедет на ГА ООН из-за США
19 сентября, 23:22
Мероприятие организовано президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой совместно с лидерами Чили Габриэлем Боричем, Испании Педро Санчесом, Колумбии Густаво Петро и Уругвая Яманду Орси. Ожидается участие представителей около 30 стран.
В прошлом году, при администрации Джо Байдена, США были приглашены на первое заседание форума и направили представителя Госдепартамента.
Решение не приглашать США принято из-за политики президента Дональда Трампа, который "ставит под сомнение бразильскую демократию и нападает на такие институты, как избирательная и судебная система".
Минфин США в июле ввел санкции против судьи Верховного суда страны Алешандри ди Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
Отношения между США и Бразилией в последнее время обострились. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству Бразилии. Трамп критиковал власти этой страны из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и угрожал санкциями.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков
7 сентября, 04:25
 
