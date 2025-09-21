https://ria.ru/20250921/blokirovka-2043285855.html
Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области
Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Речь идет о частях подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад армии противника общей численностью до роты. Сейчас российские военные наносят им огневое поражение.При этом спецрота 57-й бригады предприняла безуспешную попытку контратаки западнее Синельниково.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
