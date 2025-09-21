https://ria.ru/20250921/blokirovka-2043285855.html

Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области

Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2025

Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области

Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T06:33:00+03:00

2025-09-21T06:33:00+03:00

2025-09-21T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

андрей марочко

волчанск

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Речь идет о частях подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад армии противника общей численностью до роты. Сейчас российские военные наносят им огневое поражение.При этом спецрота 57-й бригады предприняла безуспешную попытку контратаки западнее Синельниково.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

https://ria.ru/20250920/plennyj-2043127322.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, андрей марочко, волчанск, валерий герасимов