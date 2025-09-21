Рейтинг@Mail.ru
Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 21.09.2025 (обновлено: 08:57 21.09.2025)
Подразделения двух бригад ВСУ оказались блокированы в Харьковской области
Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
андрей марочко
волчанск
валерий герасимов
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Речь идет о частях подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад армии противника общей численностью до роты. Сейчас российские военные наносят им огневое поражение.При этом спецрота 57-й бригады предприняла безуспешную попытку контратаки западнее Синельниково.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, андрей марочко, волчанск, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Андрей Марочко, Волчанск, Валерий Герасимов
Военнослужащие в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Речь идет о частях подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад армии противника общей численностью до роты. Сейчас российские военные наносят им огневое поражение.
В роте ВСУ в зависимости от ее назначения числятся от 80 до 200 солдат.

При этом спецрота 57-й бригады предприняла безуспешную попытку контратаки западнее Синельниково.
Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Специальная военная операция на Украине
 
 
