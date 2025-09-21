https://ria.ru/20250921/avtonomiya-2043315279.html

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не нужна энергетическая автономия

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не нужна энергетическая автономия - РИА Новости, 21.09.2025

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не нужна энергетическая автономия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской Soir заявила, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:31:00+03:00

2025-09-21T11:31:00+03:00

2025-09-21T11:31:00+03:00

в мире

сша

россия

италия

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

марио драги

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской Soir заявила, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности в этой области. Так она оправдала взятые ранее обязательства по закупке в США сжиженного природного газа на 750 миллиардов долларов. "Европа твердо привержена укреплению своей энергетической безопасности. Для этого мы создаём прочный фундамент чистой местной энергии, одновременно снижая, а в некоторых случаях и полностью устраняя, нашу стратегическую зависимость от ненадежных поставщиков. Мы ускоряем отказ от российского ископаемого топлива… Однако, когда речь идет об энергетической безопасности, достижение полной независимости не является целью. Цель полной автономии от мировых рынков нереалистична и нежелательна. ЕС сохраняет свою взаимосвязанность, и импорт нефти, СПГ и, в конечном итоге, водорода продолжает оставаться частью нашего энергетического баланса. В этом отношении Соединенные Штаты являются надежным партнером и важнейшим элементом нашей более широкой стратегии диверсификации", - пояснила она свою позицию. В июле глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты категорично заявили, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250921/evropa-2043313493.html

https://ria.ru/20250920/nato-2043220461.html

сша

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, италия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк