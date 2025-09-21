В Армении создали новую политическую партию
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Новая политическая партия – "Мать Армения", выступающая за союзнические отношения с Россией, создана на базе одноименного движения, учредительный съезд армянской политсилы состоялся в воскресенье.
Лидер партии Андраник Теванян заявил о необходимости выстраивания стратегических, союзнических отношений с Москвой. "Завтрашняя Армения должна иметь стратегические и союзнические отношения с Россией и Ираном, развивающиеся связи с Грузией, поскольку это вытекает из требований безопасности нашей страны и народа. Нельзя допустить, чтобы кто-то в нашей стране смог вбить клин между нами и нашими союзниками. Последние семь лет авантюр и предательств многое нам подсказали. Мы уже многое потеряли, и не стоит верить воркующему ворону войны, скрывающемуся под маской голубя мира", - заявил Теванян в ходе съезда политической силы.
По его словам, естественным союзником возглавляемой им партии является правящая в РФ партия "Единая Россия". "Завтрашняя Армения также сможет иметь очень хорошие отношения с нынешней администрацией США. Мы также высоко ценим ряд национально ориентированных оппозиционных сил, действующих сегодня в странах ЕС", - заявил Теванян. Он подчеркнул, что те, кто отвергает антинациональные и разрушительные "ценности" и является носителями традиционных демократических ценностей и консервативных идей, должны сформировать всемирный интернационал, как это сделали глобалисты.
"Владимир Путин, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, Си Цзиньпин, Нарендра Моди и другие лидеры могут стать знаменосцами этого интернационала. Грузия под руководством Бидзины Иванишвили имеет все предпосылки стать самобытной частью этого интернационала. После смены власти Армения также займет свое место и будет играть свою роль в этой системе", - заявил лидер партии.
Он отметил, что возглавляемая им политическая сила исповедует национальные, демократические ценности. "Наша главная цель — освободиться от этой смертоносной власти (правительства Никола Пашиняна – ред.) и путем широкой консолидации создать новую реальность. Мы прекрасно понимаем, что ни одна политическая сила не сможет в одиночку преодолеть проблемы, стоящие перед нашей страной. Именно поэтому мы предлагаем реальным оппозиционным силам вести скоординированную борьбу против этой власти", - отметил лидер партии.
Он подчеркнул, что партия "Мать Армения" готова взять на себя роль объединителя и создать мосты сотрудничества между всеми реальными национальными оппозиционными силами. "Вместе мы достигнем успеха. Не сомневаюсь. Не стоит бояться того, кто сам напуган", - заявил Теванян.