Океанолог объяснил, почему акулы нападают на людей

Человеческая кровь, попавшая в воду, не привлекает акул, но они все же могут нападать на людей, если подплывают к побережью голодными и замечают чьи-то движения РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Человеческая кровь, попавшая в воду, не привлекает акул, но они все же могут нападать на людей, если подплывают к побережью голодными и замечают чьи-то движения в воде, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Петра Ширшова РАН Филипп Сапожников. "Акул человеческая кровь в море, в принципе, не интересует, вопреки всем легендам. Если кровь из раненого пальца попадет в море, и рядом где-то будет пахнуть рыбной кровью, то акула пойдет туда, где пахнет рыбной кровью. Кровь человека для нее чужда, потому что акула родилась в море, никогда не видела людей", - сказал агентству Сапожников. Вместе с тем, отметил ученый, у акул рыбная ловля обычно происходит всего в нескольких километрах от берега. Когда акула съедает попавшие в воду рыбьи потроха, она идет за судном и подходит близко к берегу, добавил Сапожников. Кроме того, в Красном море, например, происходит такое явление, как "перелов" рыбы, поэтому в некоторых районах акулам, по сути, нечем питаться в море, привел пример океанолог. "Когда акулы не находят пищи, они приходят к берегу голодными, и тогда они начинают реагировать на чьи-то неосторожные и шумные движения в воде. Например, птица какая-то бьет крыльями по воде, наверное, раненая или больная - надо ее съесть… А на месте птицы может оказаться человек", - объяснил Сапожников. Эксперт уточнил, что акул "с маниакальными наклонностями" не бывает - они просто живут в море и питаются там, где это доступно.

красное море, российская академия наук, общество