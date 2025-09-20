Рейтинг@Mail.ru
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
10:18 20.09.2025 (обновлено: 15:43 20.09.2025)
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
в мире
красноармейск
киев
донецкая народная республика
александр меркурис
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.&quot;Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться&quot;, — указал эксперт.Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
красноармейск
киев
донецкая народная республика
в мире, красноармейск, киев, донецкая народная республика, александр меркурис, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Киев, Донецкая Народная Республика, Александр Меркурис, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться", — указал эксперт.

Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.
Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
В миреКрасноармейскКиевДонецкая Народная РеспубликаАлександр МеркурисВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
