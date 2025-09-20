https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2043143033.html
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 20.09.2025
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T10:18:00+03:00
2025-09-20T10:18:00+03:00
2025-09-20T15:43:00+03:00
в мире
красноармейск
киев
донецкая народная республика
александр меркурис
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться", — указал эксперт.Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
https://ria.ru/20250920/ursula-2043132178.html
https://ria.ru/20250920/ssha-2043121757.html
красноармейск
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, киев, донецкая народная республика, александр меркурис, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Киев, Донецкая Народная Республика, Александр Меркурис, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
Меркурис: Зеленский срочно приехал в Красноармейск, чтобы убедить ВСУ сражаться