"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским

"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским

2025-09-20T10:18:00+03:00

2025-09-20T15:43:00+03:00

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться", — указал эксперт.Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.

