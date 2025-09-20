Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия - РИА Новости, 20.09.2025
14:31 20.09.2025
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия
Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия". РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия". "В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы", - цитирует Зеленского украинское издание "Главком" на своем сайте. В пятницу депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что руководство ВСУ замалчивает назревающую в Купянске катастрофу для украинских войск. Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск почти над половиной территории города.
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия".
"В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы", - цитирует Зеленского украинское издание "Главком" на своем сайте.
В пятницу депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что руководство ВСУ замалчивает назревающую в Купянске катастрофу для украинских войск.
Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск почти над половиной территории города.
Российские войска закрепляются на окраинах Купянска
14 ноября 2024, 12:43
 
