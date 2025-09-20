https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043180434.html

Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия

Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия - РИА Новости, 20.09.2025

Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия

Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия". РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:31:00+03:00

2025-09-20T14:31:00+03:00

2025-09-20T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия". "В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы", - цитирует Зеленского украинское издание "Главком" на своем сайте. В пятницу депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что руководство ВСУ замалчивает назревающую в Купянске катастрофу для украинских войск. Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск почти над половиной территории города.

https://ria.ru/20241114/ganchev-1983711658.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)