https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043180434.html
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия - РИА Новости, 20.09.2025
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия
Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия". РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:31:00+03:00
2025-09-20T14:31:00+03:00
2025-09-20T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия". "В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы", - цитирует Зеленского украинское издание "Главком" на своем сайте. В пятницу депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что руководство ВСУ замалчивает назревающую в Купянске катастрофу для украинских войск. Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск почти над половиной территории города.
https://ria.ru/20241114/ganchev-1983711658.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Зеленский признал, что в районе Купянска идут жесткие действия
Зеленский: ведутся жесткие действия в районе Купянска