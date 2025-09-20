https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043179552.html

Зеленский высказался о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта

Зеленский высказался о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта - РИА Новости, 20.09.2025

Зеленский высказался о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта

Владимир Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:27:00+03:00

2025-09-20T14:27:00+03:00

2025-09-20T14:27:00+03:00

в мире

россия

украина

корейский полуостров

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта. "У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора... Может случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят, например, президент Франции (Эммануэль - ред.) Макрон, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны... Прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности… Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас", - приводит слова Зеленского украинское издание "Главком". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy--1968834803.html

россия

украина

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, корейский полуостров, владимир зеленский, владимир путин