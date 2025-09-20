Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта - РИА Новости, 20.09.2025
14:27 20.09.2025
Зеленский высказался о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта
в мире
россия
украина
корейский полуостров
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта. "У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора... Может случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят, например, президент Франции (Эммануэль - ред.) Макрон, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны... Прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности… Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас", - приводит слова Зеленского украинское издание "Главком". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
в мире, россия, украина, корейский полуостров, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Корейский полуостров, Владимир Зеленский, Владимир Путин
© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта.
"У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора... Может случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят, например, президент Франции (Эммануэль - ред.) Макрон, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны... Прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности… Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас", - приводит слова Зеленского украинское издание "Главком".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине
27 августа 2024, 19:16
 
