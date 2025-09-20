https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043178911.html
Зеленский объявил о создании штурмовых войск
Зеленский объявил о создании штурмовых войск - РИА Новости, 20.09.2025
Зеленский объявил о создании штурмовых войск
Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:25:00+03:00
2025-09-20T14:25:00+03:00
2025-09-20T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. "Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное".По словам Зеленского, уже решено юридически оформить штурмовые подразделения как новый род войск.
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_c106fc883734d70c8976774c5871db6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский объявил о создании штурмовых войск
Зеленский объявил о создании штурмовых подразделений как отдельного вида войск