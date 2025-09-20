Рейтинг@Mail.ru
Зеленский объявил о создании штурмовых войск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 20.09.2025 (обновлено: 14:33 20.09.2025)
Зеленский объявил о создании штурмовых войск
Зеленский объявил о создании штурмовых войск
Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. &quot;Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным&quot;, - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал &quot;Общественное&quot;.По словам Зеленского, уже решено юридически оформить штурмовые подразделения как новый род войск.
Зеленский объявил о создании штурмовых войск

Зеленский объявил о создании штурмовых подразделений как отдельного вида войск

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ.
«

"Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное".

По словам Зеленского, уже решено юридически оформить штурмовые подразделения как новый род войск.
