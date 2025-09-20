https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043178911.html

Зеленский объявил о создании штурмовых войск

Зеленский объявил о создании штурмовых войск - РИА Новости, 20.09.2025

Зеленский объявил о создании штурмовых войск

Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:25:00+03:00

2025-09-20T14:25:00+03:00

2025-09-20T14:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. "Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное".По словам Зеленского, уже решено юридически оформить штурмовые подразделения как новый род войск.

https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины