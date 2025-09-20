https://ria.ru/20250920/zakharova-2043263732.html

Захарова рассказала, кто стоит за словами Ющенко о походе "на Москву"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко принимает все решения под влиянием своей жены, которая является сотрудником Госдепартамента США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Комсомольской правде"."За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена", — сказала Захарова.По словам дипломата, родители Чуманенко были остарбайтерами и были вывезены в Третий Рейх на принудительные работы, а потом они уехали в США, где влились в ряды украинских националистов."Украинцы – как миролюбивая, работящая нация – Западу не нужна. Нужны "остарбайтеры" либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию", — добавила Захарова.В субботу бывший украинский лидер Виктор Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".В России называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.

