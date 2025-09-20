Балицкий предупредил о риске для Европы из-за атак ВСУ
Балицкий: катастрофа на ЗАЭС из-за атак ВСУ затронула бы всю Европу
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Катастрофа, которая могла бы произойти на ЗАЭС из-за постоянных атак со стороны ВСУ, затронет не только Россию, но и Европу, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.
"Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций", — написал он.
Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС
Вчера, 08:27
Балицкий также отметил, что западные журналисты пытаются не замечать, кто на самом деле разрушает инфраструктуру в Запорожской области.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022 года там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.
ВСУ нанесли удары по району, где расположены топливные склады ЗАЭС
16 сентября, 15:41