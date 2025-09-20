От "Битлз" до "Интервидения": феномен Яака Йоалы
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Лев Северинов. Артист, который мог заменить целый оркестр — играл на фортепиано, гитаре, флейте, ударных и при этом обладал голосом редкой красоты. Эстонский певец, влюбленный в Beatles и рок-н-ролл, стал одним из самых ярких исполнителей советской эстрады, подарив стране хиты, которые помнят до сих пор. О творческом пути Яака Арновича Йоалы — в материале РИА Новости.
Поклонник "Битлз"
В эстонском райцентре Вильянди 26 июня 1950 года родился мальчик, которому суждено было стать голосом целого поколения. Мать работала музыковедом в Государственной филармонии Эстонской ССР, отец увлекался автогонками.
© РИА Новости / Вольдемар Мааск | Перейти в медиабанкЭстрадный певец Яак Йоала (первый справа) в студии звукозаписи
Поначалу о вокальной карьере речь не шла. Все изменилось, когда подросток открыл для себя The Beatles. Освоил бас-гитару, начал играть в самодеятельных группах — и тут выяснилось, что голос у него просто великолепный.
В Таллинском музыкальном училище юный Яак попал в число бунтарей. Преподаватели требовали исполнения классического репертуара, а студент грезил рок-н-роллом. Конфликт был неизбежен — в итоге администрация поставила ультиматум: либо рок-музыка, либо обучение.
Яак выбрал рок и вскоре отправился служить в Советскую армию. Служба помогла блестяще освоить русский язык — впоследствии Йоала говорил практически без акцента. К моменту демобилизации он уже точно знал: жизнь будет связана с музыкой. В родной Эстонии Яак стал солистом ансамблей Lainer и Radar, быстро завоевав популярность в республике.
Путь в большую страну
В Москве внимательно следили за талантливой молодежью из союзных республик. Заинтересовались и Йоалой — его приглашали на прослушивания. Первые впечатления были противоречивыми: "Мальчик поет как ангел, чисто онегинский типаж", — говорили про него тогда. Но массовую аудиторию такие исполнители тогда, как правило, не завоевывали.
Ситуация кардинально изменилась в 1975 году, когда Яак получил специальный приз жюри на престижном международном конкурсе в Сопоте с песней "Танец". Это был его дебют на "Интервидении" — конкурсе, который собирал лучших исполнителей.
© РИА Новости / Вольдемар Мааск | Перейти в медиабанкЭстонский эстрадный певец Яак Йоала во время репетиции.
Триумф на "Интервидении"
Настоящим прорывом стал 1979 год, когда Яак во второй раз выступил на "Интервидении". С композицией "Подберу музыку" на стихи Андрея Вознесенского и музыку Раймонда Паулса он завоевал почетное третье место, став одним из самых ярких участников от СССР.
Песня идеально подходила эстонскому исполнителю — лирическая, технически сложная, требующая и вокального мастерства, и артистизма. Йоала исполнил ее с той проникновенностью и музыкальностью, которые стали впоследствии визитной карточкой.
Международное признание открыло новые горизонты. Английский продюсер Джо Наполи даже приглашал певца в Лондон для работы в программе "Суперсоник", где выступали мировые звезды. Но Яак не собирался покидать СССР — здесь была его аудитория, здесь он чувствовал себя нужным.
Сотрудничество с гениями
После побед на международных конкурсах с Йоалой стали работать лучшие композиторы страны. Особенно ценил он сотрудничество с Давидом Тухмановым — из восьми треков цикла "Фотографии любимых" Яак исполнил три, включая заглавную композицию.
В репертуаре певца появились настоящие жемчужины: "Я рисую", "Любовь нас выбирает", "Как жаль". Работали с ним и Раймонд Паулс, и Александр Зацепин. Каждая песня становилась событием.
Новый, 1986 год советские граждане встретили с песней, которая стала легендой. Дуэт "Лаванда" в исполнении Яака Йоалы и Софии Ротару прозвучал в новогоднем "Голубом огоньке" и мгновенно стал хитом.
Композиция получилась феноменальной — голоса артистов слились в идеальной гармонии, создав одну из самых красивых песен советской эстрады. Сам Йоала, всегда требовательный к репертуару, позже признавался, что предпочитает более серьезную музыку, но мастерство исполнителей превратило легкую мелодию в настоящий шедевр.
К тому времени Яак Арнович входил в топ-10 самых популярных исполнителей СССР. Без него не обходился ни один праздничный концерт, в "Утренней почте" он появлялся почти так же часто, как Алла Пугачева.
Певец даже снялся в фильме "Двойники", где соединил два своих главных увлечения — музыку и автогонки.
Неожиданное прощание
В 1988-м, находясь на пике популярности, Яак Йоала принял решение, которое шокировало поклонников, — он ушел со сцены. В 38 лет, будучи настоящей звездой советской эстрады, певец просто исчез из публичного пространства.
Причины были простыми и сложными одновременно. "Мне надоела вся эта работа и все, что было вокруг нее", — объяснял он позже. Требовательный к себе артист считал, что все предлагаемое либо недостойно его уровня, либо уже повторение пройденного. Кроме того он устал от бесконечных поездок и ранних рейсов.
© РИА Новости / Эттингер | Перейти в медиабанкПопулярный эстонский певец Яак Йоала во время репетиции
Певец переключился на преподавательскую и продюсерскую деятельность. Вел занятия в том самом Таллинском училище, которое когда-то не смог окончить, поддерживал молодых эстонских исполнителей, организовывал концерты. В 2000-м стал одним из основателей Эстонского союза исполнителей.
Хрупкое сердце большого артиста
Единственный раз после завершения карьеры Йоала вышел на сцену в 2007 году — совместный тур с Тынисом Мяги по Эстонии показал, что голос сохранился, форма великолепная. Поклонники надеялись на возвращение, но оно так и не состоялось.
К сожалению, у талантливого певца оказалось очень чуткое сердце. Первый инфаркт в 2005-м, затем в 2006-м — второй инфаркт и инсульт. Яак Арнович скончался на 65-м году жизни 25 сентября 2014-го.
© РИА Новости / Эттингер | Перейти в медиабанкЭстонский певец Яак Йоала с женой Дорис и сыном Янаром в домашней обстановке
Яак Йоала оставил неизгладимый след в советской и российской музыкальной культуре. Дважды лауреат "Интервидения", он стал символом эпохи, когда на эстраде работали настоящие мастера, а музыка объединяла народы огромной страны. Его песни продолжают звучать, напоминая о времени больших талантов и искренних эмоций.
