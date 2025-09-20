Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремела серия взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 20.09.2025
В Херсоне прогремела серия взрывов
В Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 20.09.2025
В Херсоне прогремела серия взрывов
Несколько взрывов прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышатся взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В Херсоне прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прогремели в субботу вечером в Херсоне

Военнослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышатся взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
