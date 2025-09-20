https://ria.ru/20250920/vuzy-2043165490.html
Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и округах Ярославской области
Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и округах Ярославской области - РИА Новости, 20.09.2025
Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и округах Ярославской области
Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и муниципальных округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T13:11:00+03:00
2025-09-20T13:11:00+03:00
2025-09-20T13:11:00+03:00
ярославская область
рыбинск
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023705915_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_9f0b0502b0894dc437a158c45a333b3d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и муниципальных округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ведущие вузы региона расширяют географию образовательных программ, чтобы жители муниципалитетов могли получать качественное высшее образование, не покидая родные города. Это важный шаг в укреплении кадрового потенциала и социально-экономического развития области", - рассказал Евраев на встрече с журналистами и блогерами. По его словам, в Рыбинске на базе школы №12 открылось подразделение Ярославского государственного педуниверситета имени К.Д. Ушинского по направлениям "Филология" и "Математика/Информатика". Ярославский филиал Финансового университета при правительстве РФ реализует в Даниловском округе программы обучения по экономике и медиакоммуникациям. Ярославский филиал Московской финансово-юридической академии начал работу в Ростове Великом и Угличе, а в ближайших планах – расширение деятельности на 5-7 муниципальных образований, отметил губернатор. По данным губернатора, в рыбинское подразделение ЯГПУ зачислены 48 студентов, которым гарантировано трудоустройство в местных школах. Обучение проходит очно. Стипендии – до 30 тысяч рублей. Как подчеркнул Евраев, особое внимание в регионе уделяется целевому обучению. В частности, медицинский колледж практически полностью переведен на целевой набор, чтобы выпускники оставались работать в регионе, отметил губернатор. Евраев пригласил всех, кто заинтересован в развитии экономики и кадрового потенциала региона, на Неделю промышленности, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Задача форума – показать перспективы трудоустройства и обучения в регионе, чтобы талантливые ребята оставались в области и способствовали ее развитию, рассказал губернатор.
https://ria.ru/20250918/stela-2042842734.html
рыбинск
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023705915_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_24af25af2bc337de7336bf53128ecbbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Рыбинск, Ярославская область, Михаил Евраев
Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и округах Ярославской области
Евраев: филиалы вузов начали работу в Рыбинске и округах Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и муниципальных округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ведущие вузы региона расширяют географию образовательных программ, чтобы жители муниципалитетов могли получать качественное высшее образование, не покидая родные города. Это важный шаг в укреплении кадрового потенциала и социально-экономического развития области", - рассказал Евраев на встрече с журналистами и блогерами.
По его словам, в Рыбинске на базе школы №12 открылось подразделение Ярославского государственного педуниверситета имени К.Д. Ушинского по направлениям "Филология" и "Математика/Информатика". Ярославский филиал Финансового университета при правительстве РФ реализует в Даниловском округе программы обучения по экономике и медиакоммуникациям. Ярославский филиал Московской финансово-юридической академии начал работу в Ростове Великом и Угличе, а в ближайших планах – расширение деятельности на 5-7 муниципальных образований, отметил губернатор.
По данным губернатора, в рыбинское подразделение ЯГПУ зачислены 48 студентов, которым гарантировано трудоустройство в местных школах. Обучение проходит очно. Стипендии – до 30 тысяч рублей.
Как подчеркнул Евраев, особое внимание в регионе уделяется целевому обучению. В частности, медицинский колледж практически полностью переведен на целевой набор, чтобы выпускники оставались работать в регионе, отметил губернатор.
Евраев пригласил всех, кто заинтересован в развитии экономики и кадрового потенциала региона, на Неделю промышленности, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Задача форума – показать перспективы трудоустройства и обучения в регионе, чтобы талантливые ребята оставались в области и способствовали ее развитию, рассказал губернатор.