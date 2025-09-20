https://ria.ru/20250920/vuzy-2043165490.html

Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и округах Ярославской области

Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и муниципальных округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Филиалы вузов начали работу в Рыбинске и муниципальных округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ведущие вузы региона расширяют географию образовательных программ, чтобы жители муниципалитетов могли получать качественное высшее образование, не покидая родные города. Это важный шаг в укреплении кадрового потенциала и социально-экономического развития области", - рассказал Евраев на встрече с журналистами и блогерами. По его словам, в Рыбинске на базе школы №12 открылось подразделение Ярославского государственного педуниверситета имени К.Д. Ушинского по направлениям "Филология" и "Математика/Информатика". Ярославский филиал Финансового университета при правительстве РФ реализует в Даниловском округе программы обучения по экономике и медиакоммуникациям. Ярославский филиал Московской финансово-юридической академии начал работу в Ростове Великом и Угличе, а в ближайших планах – расширение деятельности на 5-7 муниципальных образований, отметил губернатор. По данным губернатора, в рыбинское подразделение ЯГПУ зачислены 48 студентов, которым гарантировано трудоустройство в местных школах. Обучение проходит очно. Стипендии – до 30 тысяч рублей. Как подчеркнул Евраев, особое внимание в регионе уделяется целевому обучению. В частности, медицинский колледж практически полностью переведен на целевой набор, чтобы выпускники оставались работать в регионе, отметил губернатор. Евраев пригласил всех, кто заинтересован в развитии экономики и кадрового потенциала региона, на Неделю промышленности, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Задача форума – показать перспективы трудоустройства и обучения в регионе, чтобы талантливые ребята оставались в области и способствовали ее развитию, рассказал губернатор.

