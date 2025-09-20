https://ria.ru/20250920/vsu-2043260108.html
Командиры ВСУ вручают грамоты руководству, пока их солдаты теряют позиции
20.09.2025
Командиры ВСУ вручают грамоты руководству, пока их солдаты теряют позиции
Командиры 107-й бригады ВСУ вручают грамоты и благодарности политическому руководству Черновицкой области, пока эта бригада теряет позиции и личный состав на... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Командиры 107-й бригады ВСУ вручают грамоты и благодарности политическому руководству Черновицкой области, пока эта бригада теряет позиции и личный состав на хатненском участке фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В то время, как 107-я бригада теряет позиции и личный состав на хатненском участке фронта, ее командиры вручают грамоты и благодарности политическому руководству Черновицкой области", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что чиновники Берегометской сельской рады на своем аккаунте в соцсетях похвастались грамотами и благодарностями, полученными от военных. "К публикации они прикрепили фотографии с командованием 107-й бригады территориальной обороны, которое, по идее, должно быть на фронте и руководить действиями своих подчиненных на одном из самых горячих направлений украинского конфликта", - сказал он. Собеседник агентства напомнил, что 107-я бригада теробороны понесла большие потери, по словам пленных, многие позиции были попросту забыты командованием.
"В то время, как 107-я бригада теряет позиции и личный состав на хатненском участке фронта, ее командиры вручают грамоты и благодарности политическому руководству Черновицкой области", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что чиновники Берегометской сельской рады на своем аккаунте в соцсетях похвастались грамотами и благодарностями, полученными от военных.
"К публикации они прикрепили фотографии с командованием 107-й бригады территориальной обороны, которое, по идее, должно быть на фронте и руководить действиями своих подчиненных на одном из самых горячих направлений украинского конфликта", - сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что 107-я бригада теробороны понесла большие потери, по словам пленных, многие позиции были попросту забыты командованием.