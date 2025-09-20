Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 200 раз
11:00 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/vsu-2043146514.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 200 раз
2025-09-20T11:00:00+03:00
2025-09-20T11:00:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области более 200 раз, один мирный житель погиб, пять пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, нанесенных по территории региона в пятницу. Атакам подверглись 44 населенных пункта. Было выпущено 46 снарядов и зафиксированы атаки 164 беспилотников, из которых 77 были подавлены и сбиты. За сутки были повреждены 12 частных домовладений, три коммерческих и один социальный объекты, тепловоз, предприятие, трактор и 34 транспортных средства. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка, Романовка и Староселье подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакам 61 беспилотника, 15 из которых сбиты. На окраине села Отрадовка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 13 беспилотников, Борисовский район атакован пятью дронами, при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". По данным губернатора, по Валуйскому округу нанесены удары восемью беспилотниками, Волоконовский район атакован двумя FPV-дронами. В Грайворонском округе выпущен 21 боеприпас и совершены атаки 18 БПЛА, в Ракитянском районе совершены атаки пяти беспилотников, ранена женщина, уточнил глава региона. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты три беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Бершаково, Борисовка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено три боеприпаса и нанесены удары 49 беспилотников, из которых 36 подавлены и сбиты", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области более 200 раз, один мирный житель погиб, пять пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, нанесенных по территории региона в пятницу. Атакам подверглись 44 населенных пункта. Было выпущено 46 снарядов и зафиксированы атаки 164 беспилотников, из которых 77 были подавлены и сбиты. За сутки были повреждены 12 частных домовладений, три коммерческих и один социальный объекты, тепловоз, предприятие, трактор и 34 транспортных средства.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка, Романовка и Староселье подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакам 61 беспилотника, 15 из которых сбиты. На окраине села Отрадовка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 13 беспилотников, Борисовский район атакован пятью дронами, при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". По данным губернатора, по Валуйскому округу нанесены удары восемью беспилотниками, Волоконовский район атакован двумя FPV-дронами. В Грайворонском округе выпущен 21 боеприпас и совершены атаки 18 БПЛА, в Ракитянском районе совершены атаки пяти беспилотников, ранена женщина, уточнил глава региона.
"Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты три беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Бершаково, Борисовка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено три боеприпаса и нанесены удары 49 беспилотников, из которых 36 подавлены и сбиты", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
