В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

20.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Великих Копанях в Херсонской области в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки боевики киевского режима нанесли 95 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Великие Копани пострадала мирная жительница. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 76 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 15 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Четыре удара по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки произошло 95 ударов со стороны ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Великие Копани, Солонцы, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Маячка.

