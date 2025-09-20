https://ria.ru/20250920/vsu-2043134310.html

ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

2025-09-20T09:02:00+03:00

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на константиновском направлении уничтожили два миномёта и пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В результате огневого поражения уничтожены позиции двух 120-мм миномётов и пункт управления БПЛА противника вместе с оборудованием и личным составом… Операторы БПЛА "Южной" группировки в ходе воздушной разведки выявили огневые позиции противника в жилой застройке населённого пункта Иванополье и в районе села Ильиновка. Координаты целей были переданы расчётам 152-мм гаубиц "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады, после чего позиции ВСУ были поражены", — отметили в ведомстве.

