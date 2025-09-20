https://ria.ru/20250920/vsu-2043130116.html

Над Смоленской областью сбили беспилотник ВСУ

Над Смоленской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025

Над Смоленской областью сбили беспилотник ВСУ

Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:11:00+03:00

2025-09-20T08:11:00+03:00

2025-09-20T08:11:00+03:00

безопасность

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбит один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте падения дрона.

https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)