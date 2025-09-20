Рейтинг@Mail.ru
08:11 20.09.2025
Над Смоленской областью сбили беспилотник ВСУ
2025-09-20T08:11:00+03:00
2025-09-20T08:11:00+03:00
безопасность
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбит один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте падения дрона.
безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбит один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте падения дрона.
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
21 января, 01:57
 
БезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
