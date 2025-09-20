https://ria.ru/20250920/vsu-2043130116.html
Над Смоленской областью сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбит один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте падения дрона.
смоленская область
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью