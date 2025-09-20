https://ria.ru/20250920/vsu-2043121368.html
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2025
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров сообщил, что "за сутки потери противника составили свыше 230 военнослужащих". "Ранеными и убитыми противник потерял более 185 военнослужащих", - отметил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что "за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих". "ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев. "Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО
