Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 20.09.2025 (обновлено: 05:14 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/vsu-2043121368.html
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2025
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:06:00+03:00
2025-09-20T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров сообщил, что "за сутки потери противника составили свыше 230 военнослужащих". "Ранеными и убитыми противник потерял более 185 военнослужащих", - отметил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что "за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих". "ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев. "Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряло больше тысячи боевиков в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях 1,5 тысячи военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
Начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров сообщил, что "за сутки потери противника составили свыше 230 военнослужащих". "Ранеными и убитыми противник потерял более 185 военнослужащих", - отметил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что "за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих".
"ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев. "Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала